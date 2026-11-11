Urbanistica, Scajola: «Presto una consulta regionale permanente per l’edilizia»

L’obiettivo è coinvolgere tutte le province liguri per condividere proposte, semplificare le norme e migliorare il confronto tra istituzioni, professionisti e imprese

Genova. Una consulta regionale permanente per l’edilizia, capace di coinvolgere tutte le province liguri e favorire il confronto tra istituzioni, professionisti e imprese. È la proposta condivisa dall’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e dal presidente della Consulta provinciale di Genova Stefano Sibilla, nel corso di un incontro dedicato alle principali questioni del settore.

L’organismo, che dovrebbe essere istituito attraverso un protocollo d’intesa, avrà l’obiettivo di avviare un dialogo stabile tra Regione e categorie professionali per elaborare proposte, promuovere iniziative e individuare possibili semplificazioni normative in materia urbanistica, edilizia e ambientale.

La Consulta genovese riunisce attualmente gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri e Ance. Ne fanno parte, in qualità di soci aderenti, anche Confindustria, l’Ordine regionale dei Geologi e Confedilizia.

«Ho accolto volentieri l’invito al confronto con la Consulta, con la quale abbiamo condiviso un percorso di collaborazione per i prossimi mesi – spiega l’assessore Marco Scajola –. Tra i temi affrontati, il principale è stato la volontà di istituire, attraverso un protocollo d’intesa, una Consulta regionale permanente per l’edilizia. Ho accolto la proposta perché credo che possa essere una sede importante per condividere idee, progetti e proposte di semplificazione normativa in materia urbanistica».

Scajola richiama quindi il lavoro legislativo portato avanti dalla Regione: «In questi anni la Liguria si è distinta per aver approvato norme che hanno favorito l’occupazione, lo sviluppo e la tutela del territorio. Penso al Piano casa, introdotto con la legge regionale 49, e alla legge regionale 23 del 2018, che gli esperti considerano un modello a livello nazionale. Ringrazio i rappresentanti della Consulta per l’apprezzamento espresso nei confronti della nostra attività e per la disponibilità a collaborare concretamente».

La proposta nasce dall’esperienza maturata negli ultimi quattro anni a Genova, dove il confronto tra categorie professionali e amministrazione comunale ha permesso di affrontare diverse problematiche legate al comparto.

«L’idea di istituire una Consulta regionale permanente per l’edilizia nasce dall’esperienza estremamente positiva maturata in questi ultimi quattro anni dalla struttura provinciale, grazie al rapporto di collaborazione costante instaurato con il comune di Genova – dichiara Stefano Sibilla –. Un percorso che ha consentito di affrontare concretamente numerose problematiche del settore, individuando soluzioni condivise e contribuendo a rendere più efficace il dialogo tra pubblica amministrazione, professionisti e imprese».