Uomini vittime di violenza, a Sanremo un laboratorio per rompere il silenzio: «Anche chiedere aiuto è un diritto»

L’incontro, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, sarà condotto dallo psicologo Vittorio Toesca e nasce per affrontare un argomento ancora poco presente nel dibattito pubblico: le forme di violenza fisica, psicologica ed economica che possono interessare anche gli uomini e, soprattutto, le barriere culturali che rendono più difficile riconoscerle e chiedere aiuto.

Il punto di partenza è quello degli stereotipi. Nell’immaginario tradizionale all’uomo vengono ancora frequentemente associati forza, autosufficienza, capacità di difendersi e ruolo di sostegno della famiglia. Modelli che hanno contribuito storicamente alle disuguaglianze nei confronti delle donne, ma che possono trasformarsi in una gabbia anche per gli stessi uomini quando attraversano una situazione di fragilità.

Chi subisce violenza può infatti avere paura di non essere creduto, apparire debole, essere deriso o non trovare un sostegno adeguato. La convinzione di dover essere sempre capace di reagire autonomamente rischia così di alimentare il silenzio e l’isolamento della vittima. È su questo meccanismo che lavorerà il laboratorio di Palazzo Roverizio: un momento di sostegno e condivisione finalizzato a rafforzare l’autostima e aiutare a riconoscere le conseguenze lasciate da esperienze traumatiche.

Le ricadute psicologiche possono andare dalla perdita di fiducia in sé stessi alla vergogna e al senso di colpa, fino ad ansia, depressione e difficoltà nelle relazioni. Il documento predisposto per l’iniziativa richiama anche una recente revisione scientifica pubblicata nel 2026 sul Journal of Family Violence, dedicata proprio al rapporto tra violenza nelle relazioni di coppia subita dagli uomini e comportamento suicidario.

Lo studio, pubblicato a marzo e basato sull’analisi di 25 ricerche internazionali, evidenzia come la violenza del partner possa concorrere all’aumento del rischio suicidario negli uomini, insieme ad altri fattori quali stigma sociale, difficoltà economiche, abuso di sostanze e problemi di salute mentale. Gli stessi autori sottolineano però che la ricerca sul fenomeno resta ancora meno sviluppata rispetto a quella dedicata alle vittime femminili.

Per Noi4You il tema centrale resta quindi quello dell’accesso all’aiuto senza pregiudizi legati al genere. Toesca, anche attraverso l’esperienza maturata nello sportello dell’associazione, richiama l’importanza di costruire un sostegno psicologico nel quale una persona possa raccontare ciò che sta vivendo senza sentirsi giudicata sulla base dell’idea che un uomo debba necessariamente essere forte o capace di difendersi da solo.

La riflessione proposta dall’incontro toccherà anche il tema della genitorialità e della bigenitorialità, partendo dal principio dell’affidamento condiviso introdotto dalla legge 54 del 2006 e dal diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Uno degli aspetti sui quali il materiale preparatorio invita a riflettere è infatti la persistenza di ruoli ancora molto differenziati nella cura familiare. Differenze che possono penalizzare contemporaneamente le donne, sulle quali continua a ricadere gran parte del lavoro di cura, e gli uomini che vorrebbero assumere una presenza più significativa nella vita quotidiana dei figli.

Il laboratorio si inserisce nel percorso portato avanti da Noi4You, associazione di promozione sociale impegnata attraverso sportelli di ascolto, iniziative di prevenzione e attività di sensibilizzazione contro la violenza. Tra le attività ricorrenti dell’associazione figurano proprio i laboratori dedicati all’autostima e gli incontri nelle scuole sui temi del rispetto, del bullismo e degli stereotipi. Il messaggio dell’appuntamento del 19 novembre è dunque quello di evitare una lettura competitiva delle vittime: riconoscere che anche un uomo può subire violenza non significa ridimensionare la violenza contro le donne, ma ampliare gli strumenti con cui una comunità riesce a individuare sofferenza e abuso. «Superare gli stereotipi – è il principio attorno al quale è costruita l’iniziativa – significa liberare gli uomini dall’obbligo di mostrarsi sempre forti e autosufficienti e riconoscere a tutti il diritto di esprimere fragilità e chiedere aiuto».

L’appuntamento è per giovedì 19 novembre alle 18 a Palazzo Roverizio, in via Escoffier 29. L’ingresso è gratuito e l’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.