“La violenza contro una donna è una ferita per tutta la società. E una società che vuole essere davvero libera, giusta e democratica non può permettersi di restare indifferente.”

Ventimiglia. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Croce Rossa Italiana di Ventimiglia ha realizzato una panchina rossa presso la propria sede. Un gesto concreto e simbolico per ricordare che la violenza non è mai un fatto privato, ma una ferita che attraversa l’intera società.

Una panchina rossa, un luogo dove fermarsi, sedersi, riflettere. Ma soprattutto un simbolo che invita a non voltarsi dall’altra parte. È questo il significato dell’iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ventimiglia, che, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha voluto realizzare una panchina rossa presso la propria sede, trasformando uno spazio quotidiano in un luogo permanente di memoria, consapevolezza e responsabilità collettiva.

La panchina vuole essere un messaggio rivolto a tutti: a chi passa davanti alla struttura, a chi vi entra, a chi si ferma anche soltanto per qualche istante. Un invito a ricordare che la violenza contro le donne non riguarda soltanto le vittime e le loro famiglie, ma rappresenta una piaga sociale che colpisce l’intera comunità, compromettendone la sicurezza, la fiducia e le possibilità di crescita. Le ferite della violenza, infatti, non si fermano alle persone direttamente coinvolte. Si estendono ben oltre le mura domestiche, oltre le relazioni familiari e affettive, oltre la cerchia di amici e conoscenti. Generano paura, alimentano il silenzio, limitano la libertà di scegliere, di vivere e di costruire il proprio futuro.

Quando la paura prende il posto della libertà, è l’intera società a perdere qualcosa. Perché una comunità nella quale una donna teme per la propria sicurezza è una comunità nella quale i principi di democrazia, uguaglianza e dignità umana non possono dirsi pienamente realizzati. La violenza non sottrae soltanto serenità alle vittime: indebolisce i legami sociali, ostacola la partecipazione, frena l’emancipazione e mette in discussione quei valori fondamentali sui quali dovrebbe fondarsi ogni convivenza civile. “Con questa iniziativa ha affermato il Presidente Alfredo Tiberi, la Croce Rossa di Ventimiglia intende ribadire che il contrasto alla violenza non può essere affidato esclusivamente a chi ne subisce le conseguenze, ma deve diventare un impegno condiviso, quotidiano e concreto.” La panchina rossa non è dunque soltanto un simbolo commemorativo legato alla ricorrenza del 25 novembre. È un richiamo permanente alla responsabilità di ciascuno, alla necessità di riconoscere i segnali della violenza, di contrastare l’indifferenza e di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla solidarietà. Un messaggio che si inserisce pienamente nei principi fondamentali della Croce Rossa, a partire dall’Umanità, che pone al centro la tutela della vita, della salute e della dignità di ogni persona.