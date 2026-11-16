Bordighera. Un pomeriggio di teatro, danza e riflessione per dare voce alle donne e sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere. È questo il significato di “Una, nessuna e centomila”: lo spettacolo presentato dal gruppo Gli SpacciAttori di Sogni, in collaborazione con l’Associazione culturale Protango, in programma domenica 22 novembre alle 16.30 al Teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco di Bordighera.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti legati alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, e propone un percorso artistico per affrontare una tematica di grande attualità e rilevanza sociale attraverso il linguaggio del teatro e della danza.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Maura Polito, mentre le coreografie sono curate dai maestri di tango Raffaele Prota e Maura Traverso. Teatro e movimento si intrecceranno in una rappresentazione che intende stimolare emozioni e consapevolezza, portando al centro dell’attenzione la condizione femminile e il tema della violenza.

Sul palco, per il cast teatrale, saliranno Maura Polito, Emanuele Arduino, Serena Tutino, Vanessa Trivento, Graziella Tufo, Veronica Pelle, Monica Giannini, Matteo Cassini e Ingrid Marchot. Le coreografie vedranno protagonisti Elena Beschastnova, Ksenija Fedjunina, Francesco Tuscano e Giampiero Mangone. Il tecnico alla regia sarà Antonio Arduino.