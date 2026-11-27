San Lorenzo al Mare . Torna a San Lorenzo al Mare l’iniziativa solidale dedicata alla fotografia d’autore e all’amore per gli animali. Sabato 5 e domenica 6 dicembre, la Sala Comunale Polivalente “Lucia Joyce” (Via Roma 2) ospiterà “ Ritratti d’autore con Attilio Longhi – Una foto con il tuo cane per beneficenza ”, realizzata con il sostegno del Comune di San Lorenzo al Mare.

L’iniziativa unisce il ritratto fotografico d’autore alla sensibilizzazione ambientale e alla solidarietà: l’intero ricavato sarà infatti destinato alla realizzazione di un nuovo apiario didattico, un progetto concreto per promuovere la tutela degli impollinatori, la biodiversità e l’educazione ambientale sul territorio. L’idea nasce in continuità con il percorso Eco-Schools – Bandiera Verde, portato avanti con successo dalla Scuola Secondaria di Primo Grado del plesso di San Lorenzo al Mare (I.C. Pastonchi), che dopo aver dedicato l’edizione dello scorso anno alla Caretta caretta, la tartaruga marina, concentra quest’anno le proprie attività didattiche proprio sulla conoscenza e sulla salvaguardia dell’ape nera, unica specie autoctona di ape ligure, fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi locali.

Il set fotografico sarà aperto al pubblico secondo il seguente calendario: sabato 5 dicembre: dalle 14:30 alle 18, domenica 6 dicembre: dalle 10:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.

L’amministrazione comunale rinnova l’invito a cittadini, famiglie e appassionati a partecipare per regalarsi un ritratto speciale insieme al proprio amico a quattro zampe e contribuire a un progetto prezioso per la scuola, la comunità e l’ambiente.Naturalmente l’invito è aperto anche a chi non ha un cane!