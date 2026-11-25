Sanremese fuori dalla coppa, fa (quasi) tutto Ganz
Sua la doppietta della rimonta contro la Pro Patria, suo l’errore decisivo nei tiri dagli undici metri
Busto Arsizio. La Sanremese esce di scena dalla Coppa Italia Serie D ai calci di rigore sul campo della Pro Patria al termine di una serata ad alta tensione, decisa dal dischetto dopo il 2-2 nei tempi regolamentari.
Pro Patria – Sanremese
Coppa Italia Serie D 2026/2027 – Mercoledì 25 novembre 2026, ore 16:00, stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio.
Pro Patria: Gnonto, Benedetti, Verre, Aliata, Nanni, Gianola, Barranco, Maistrello, Cannistra’, Affronti, Mbengue. A disposizione: Bajrami, Mingirulli, Auci, Morrone, Frattini, Mapelli, Rossi, Arpino, Baraye. Allenatore: Castellazzi F.
Sanremese: Bohli, Grosso, Ganz, Klimavicius, Monticone, Cavaliere, Rota, Cipriani, Girgi, Usai, Cheshmedjiev. A disposizione: Sposito, Di Fino, Costantino, Anzalone, Czech, Melis, Appiah, Nguegang, Racot. Allenatore: Festa G.
Arbitro: Fresu S. di Sassari. Assistenti: Marro D. di Cuneo e Gigliotti G. di Cosenza.
Marcatori: Maistrello (PP), Cannistrà (PP), Ganz (S), Ganz (S). Risultato finale: 2-2 d.t.r. (Pro Patria qualificata ai calci di rigore).
A fare la storia della serata, nel bene e nel male, è stato Simone Andrea Ganz, figlio d’arte: l’attaccante biancazzurro ha firmato la doppietta che ha raddrizzato una gara iniziata in salita per i liguri, ma nella lotteria finale dal dischetto ha sbagliato il rigore decisivo.
L’avvio della squadra di Gianluca Festa è stato complicato, con i padroni di casa guidati in panchina da Fabio Castellazzi (al posto dello squalificato Zironelli) capaci di portarsi sul doppio vantaggio già nel primo quarto d’ora grazie a Maistrello e Cannistrà. Ganz ha accorciato le distanze di testa nel primo tempo e ha poi trovato il pareggio nella ripresa con uno stupendo sinistro dalla distanza, completando una rimonta che aveva illuso i matuziani prima dei rigori.
Ancora una volta la Sanremese ha mostrato due volti differenti tra coppa e campionato. Nel girone A di Serie D i biancazzurri occupano il nono posto con 17 punti dopo 13 giornate (4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, 17 gol fatti e 15 subiti). In Coppa Italia, invece, il percorso era stato fin qui brillante e anche a Busto Arsizio la squadra era rimasta in partita fino all’ultimo, lasciando però sfuggire un traguardo che spesso viene guardato come una competizione minore rispetto al campionato, ma che in Serie D ha un peso concreto: vincere la Coppa permette infatti di partire in vantaggio nelle graduatorie per i ripescaggi in caso di primo posto nei playoff.