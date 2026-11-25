Busto Arsizio. La Sanremese esce di scena dalla Coppa Italia Serie D ai calci di rigore sul campo della Pro Patria al termine di una serata ad alta tensione, decisa dal dischetto dopo il 2-2 nei tempi regolamentari.

Pro Patria – Sanremese

Coppa Italia Serie D 2026/2027 – Mercoledì 25 novembre 2026, ore 16:00, stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio.

Pro Patria: Gnonto, Benedetti, Verre, Aliata, Nanni, Gianola, Barranco, Maistrello, Cannistra’, Affronti, Mbengue. A disposizione: Bajrami, Mingirulli, Auci, Morrone, Frattini, Mapelli, Rossi, Arpino, Baraye. Allenatore: Castellazzi F.

Sanremese: Bohli, Grosso, Ganz, Klimavicius, Monticone, Cavaliere, Rota, Cipriani, Girgi, Usai, Cheshmedjiev. A disposizione: Sposito, Di Fino, Costantino, Anzalone, Czech, Melis, Appiah, Nguegang, Racot. Allenatore: Festa G.

Arbitro: Fresu S. di Sassari. Assistenti: Marro D. di Cuneo e Gigliotti G. di Cosenza.

Marcatori: Maistrello (PP), Cannistrà (PP), Ganz (S), Ganz (S). Risultato finale: 2-2 d.t.r. (Pro Patria qualificata ai calci di rigore).

A fare la storia della serata, nel bene e nel male, è stato Simone Andrea Ganz, figlio d’arte: l’attaccante biancazzurro ha firmato la doppietta che ha raddrizzato una gara iniziata in salita per i liguri, ma nella lotteria finale dal dischetto ha sbagliato il rigore decisivo.

L’avvio della squadra di Gianluca Festa è stato complicato, con i padroni di casa guidati in panchina da Fabio Castellazzi (al posto dello squalificato Zironelli) capaci di portarsi sul doppio vantaggio già nel primo quarto d’ora grazie a Maistrello e Cannistrà. Ganz ha accorciato le distanze di testa nel primo tempo e ha poi trovato il pareggio nella ripresa con uno stupendo sinistro dalla distanza, completando una rimonta che aveva illuso i matuziani prima dei rigori.