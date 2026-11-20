I festeggiamenti sono iniziati a Villa Regina Margherita, dimora prediletta della sovrana, con un appuntamento dedicato ai più piccoli, “ Un tè con i bambini e la Regina ”. Ad accogliere i giovani ospiti, delle scuole primarie della Città delle Palme, è stato il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre , che ha rivolto loro un saluto speciale, rievocando una delle abitudini più care alla sovrana: incontrare i bambini della città, ascoltare i loro canti e le loro poesie e offrire loro dei dolci.

«Cari bambini, oggi siete forse gli ospiti più importanti di questa Villa», ha esordito il sindaco, spiegando il significato dell’iniziativa: «Quello che stiamo facendo non avrebbe molto senso se servisse soltanto a ricordare il passato. La storia diventa davvero importante quando qualcuno la riceve e la porta con sé nel futuro. E oggi quel qualcuno siete voi».

Baldassarre ha quindi raccontato ai bambini come, tanti anni fa, la Regina Margherita amasse accoglierli nella sua residenza, sottolineando il desiderio dell’amministrazione di riproporre quella tradizione a cento anni di distanza. «Non per fingere di essere ancora nel 1926, ma per fare qualcosa di molto più bello: creare un filo tra quei bambini e voi».

Un’occasione per far conoscere ai più giovani Villa Regina Margherita non soltanto come un monumento, ma come un luogo vivo, che custodisce una parte importante della storia cittadina. «Vorrei che quando tornerete a casa raccontaste che Villa Regina Margherita non è soltanto un monumento. È una casa che racconta un pezzo della storia della vostra città», ha aggiunto il sindaco, invitandoli a tornare e a sentirla anche un po’ loro.