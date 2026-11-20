Tradizione riscoperta|
Un tè con i bambini e la Regina: a Villa Margherita rivive la tradizione cara alla sovrana
Un’occasione per far conoscere ai più giovani Villa Regina Margherita non soltanto come un monumento, ma come un luogo vivo, che custodisce una parte importante della storia cittadina
Bordighera. Un legame che attraversa un secolo e che oggi viene affidato alle nuove generazioni. Bordighera celebra il centenario della morte della Regina Margherita di Savoia, avvenuta nella città delle palme nel gennaio del 1926, con tre giorni di iniziative organizzate dall’amministrazione comunale per rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia cittadina.
I festeggiamenti sono iniziati a Villa Regina Margherita, dimora prediletta della sovrana, con un appuntamento dedicato ai più piccoli, “Un tè con i bambini e la Regina”. Ad accogliere i giovani ospiti, delle scuole primarie della Città delle Palme, è stato il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, che ha rivolto loro un saluto speciale, rievocando una delle abitudini più care alla sovrana: incontrare i bambini della città, ascoltare i loro canti e le loro poesie e offrire loro dei dolci.
«Cari bambini, oggi siete forse gli ospiti più importanti di questa Villa», ha esordito il sindaco, spiegando il significato dell’iniziativa: «Quello che stiamo facendo non avrebbe molto senso se servisse soltanto a ricordare il passato. La storia diventa davvero importante quando qualcuno la riceve e la porta con sé nel futuro. E oggi quel qualcuno siete voi».
Baldassarre ha quindi raccontato ai bambini come, tanti anni fa, la Regina Margherita amasse accoglierli nella sua residenza, sottolineando il desiderio dell’amministrazione di riproporre quella tradizione a cento anni di distanza. «Non per fingere di essere ancora nel 1926, ma per fare qualcosa di molto più bello: creare un filo tra quei bambini e voi».
Un’occasione per far conoscere ai più giovani Villa Regina Margherita non soltanto come un monumento, ma come un luogo vivo, che custodisce una parte importante della storia cittadina. «Vorrei che quando tornerete a casa raccontaste che Villa Regina Margherita non è soltanto un monumento. È una casa che racconta un pezzo della storia della vostra città», ha aggiunto il sindaco, invitandoli a tornare e a sentirla anche un po’ loro.
La mattinata è proseguita tra racconti, tè e biscotti, proprio nel segno di quella tradizione che la sovrana aveva instaurato con i piccoli bordigotti.
Nel suo saluto, Marzia Baldassarre ha rivolto un ringraziamento particolare all’assessore Margherita Mariella, alla consigliera Sandra Silvestri, a Consuelo Benedetti, Silvana Assembri, Silvia Silvestri e Silvana Filippi, alle volontarie e alle maestre che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.
L’appuntamento ha aperto il calendario di tre giorni di celebrazioni dedicate alla Regina Margherita, nel centenario della sua scomparsa. Un anniversario che rappresenta per Bordighera un’occasione per riscoprire la propria storia e rinnovare il legame con una sovrana che scelse la città come luogo in cui trascorrere momenti spensierati, oltre agli ultimi giorni della sua vita.