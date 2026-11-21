Sanremo. Un gesto concreto di vicinanza e supporto al territorio che permette di potenziare in modo significativo la macchina dei soccorsi nell’estremo Ponente ligure. È stato consegnato ufficialmente la nuova automobile donata da Carini Srl alla sezione Ventimiglia-Sanremo del Soccorso Alpino, un contributo fondamentale per garantire interventi sempre più tempestivi ed efficaci in un’area vasta e morfologicamente complessa.

Fino a oggi, infatti, la stazione locale poteva contare su due veicoli operativi per coprire l’intero comprensorio. Grazie a questo nuovo arrivo, il Soccorso Alpino potrà finalmente aumentare le forze e ottimizzare la logistica sul campo: il nuovo mezzo, infatti, verrà impiegato per presidiare Sanremo e il suo entroterra, mentre quelli già in dotazione continueranno a coprire la zona di Ventimiglia e le relative vallate. Una divisione strategica che permetterà di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza in caso di emergenza, aumentando la sicurezza per escursionisti, residenti, e turisti.

Alla cerimonia di consegna, che ha rappresentato un importante momento di condivisione per l’intero tessuto associativo e istituzionale della zona, ha preso parte il capostazione sezione Ventimiglia-Sanremo del Soccorso Alpino, Flavio Odello, visibilmente soddisfatto per un traguardo che migliora sensibilmente l’operatività dei suoi uomini: «Prima di oggi avevamo due mezzi operativi: uno dislocato in valle Argentina e uno dislocato nell’area della valle Nervia/Roia, di modo che si possano coprire operativamente tutte quelle zone che potenzialmente sono quelle nelle quali interveniamo. Questa nuova macchina che ci è stata donata sarà un jolly che diventerà un mezzo che consentirà ai nostri tecnici di raggiungere le altre auto in caso di necessità senza dover usare le proprie, dato che noi interveniamo in tutta la provincia. Con tutti i vantaggi che ha un veicolo da soccorso. È una macchina che può andare a sirena, per esempio, quindi in emergenza, si tratta di un mezzo logistico vero e proprio. Nella mia stazione ci sono una ventina di tecnici, e ci occupiamo di ogni tipo di soccorso in zone impervie e ambienti ostili».

«Mi sento parte integrante della stazione, e avendo la possibilità di poter cambiare in positivo l’operatività del nostro gruppo locale, ho voluto dare il mio contributo.», ha affermato l’imprenditore Andrea Carini, anch’egli membro del Soccorso Alpino, «Per farlo, ho messo a disposizione un nostro mezzo aziendale che era stato dato in gestione a un mio cliente per quattro anni. E ora che ne sono di nuovo in possesso, ho scelto di donarla per fare del bene.»

Accanto ai tecnici della stazione, hanno voluto far sentire la propria presenza e vicinanza anche i volontari della Protezione Civile, alcuni rappresentanti della Croce Rossa, e della Polizia locale di Sanremo, a testimonianza della stretta sinergia che lega quotidianamente tutte le forze impegnate nel sistema di emergenza-urgenza del territorio. Presente all’iniziativa anche la consigliera comunale Desiree Negri.