Un nuovo luogo per mamme e neonati, allo Spazio 099 arriva il “Baby Pit Stop Unicef”

Sanremo. Verrà inaugurato domani (mercoledì 11 novembre), alle 18.30, il “Baby Pit Stop Unicef” (BPS) realizzato all’interno del Centro per le Famiglie “Spazio 099” in via Roma n. 136/138.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del programma UNICEF “Insieme per l’Allattamento” e ispirata alle linee guida dell’organizzazione di volontariato “La Leche League”, nasce con l’obiettivo di offrire alle mamme e ai genitori uno spazio protetto, accogliente e attrezzato per allattare in tranquillità e provvedere al cambio del pannolino dei propri piccoli in totale sicurezza.

I “Baby Pit Stop” si basano sulle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che riconoscono l’allattamento al seno come elemento fondamentale per la salute dei neonati nei primi mesi di vita. Poiché i ritmi di alimentazione dei lattanti non sono prevedibili né fissi, la creazione di aree dedicate nei luoghi di servizio pubblico assicura alle famiglie la massima libertà di movimento senza dover rinunciare al comfort e alla privacy di cui hanno bisogno.

Lo “Spazio 099”, inaugurato lo scorso giugno come polo di riferimento per servizi e attività a favore di bambini, ragazzi e nuclei familiari, si è rivelato la sede idonea grazie ad un’area appositamente allestita con una comoda poltroncina, fasciatoio e un piccolo angolo dedicato al gioco.

«Con quest’iniziativa – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – intendiamo promuovere una cultura di accoglienza verso la prima infanzia e offrire un sostegno quotidiano alle famiglie sanremesi e ai visitatori. Ringrazio il dottor Riccardo Borea per il lavoro svolto, il dottor Raffaele Regina dell’Unicef, la dirigente dott.ssa Simona Donati e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo bel progetto.»

«Il Centro per le Famiglie – interviene il dott. Riccardo Borea – è onorato di collaborare con l’Unicef provinciale, diretta dal dottor Raffaele Regina, per promuovere e sostenere l’allattamento al seno tramite la realizzazione all’interno dei suoi locali di un Baby Pit Stop Unicef. Il latte materno è l’alimento migliore per tutti i neonati, anche per i neonati prematuri e poter offrire alle mamme uno spazio in pieno centro a Sanremo, ben accessibile, senza barriere architettoniche, per allattare in tranquillità e poter cambiare il pannolino al proprio neonato ci rende molto soddisfatti. Invito tutte le mamme e anche i papà a venirci a trovare in via Roma 136 a Sanremo perché, oltre allo spazio dedicato all’allattamento, il Centro per le Famiglie offre attività laboratoriali per i bambini e ragazzi 0-13 anni, consulenze psicologiche e pedagogiche gratuite allo scopo di migliorare il benessere delle Famiglie della nostra Comunità.»

E Raffaele Regina conclude: «Grazie di cuore all’amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del “BABY PIT STOP UNICEF” presso lo “Spazio 099” di Sanremo, il primo in tutta la provincia di Imperia, un luogo sicuro e accogliente per il benessere delle mamme e dei più piccoli. Un ringraziamento particolare al vicesindaco Fulvio Fellegara ed al dottor Riccardo Borea per l’impegno nel promuovere la cultura dell’allattamento e offrire un prezioso sostegno quotidiano alle famiglie della Comunità Matuziana. Spero che questa iniziativa sia di buon auspicio per l’apertura di altri “Baby Pit Stop Unicef” in Riviera dei Fiori».