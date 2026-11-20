L’iniziativa, promossa dal Centro di Aiuto alla Vita Sanremo–Taggia e dall’associazione I Deplasticati in collaborazione con il Comune, ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria

Santo Stefano al Mare. Un gesto concreto di cura del verde pubblico e un benvenuto speciale ai nuovi nati del territorio. Giovedì 19 novembre, presso i Giardini Don Libero Maldotti di Santo Stefano al Mare, le bambine e i bambini della scuola primaria, insieme ai loro insegnanti, hanno piantato un albero dedicato ai piccoli nati nel 2026 le cui famiglie sono state accompagnate dal Centro di Aiuto alla Vita.

L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre) e della Giornata nazionale degli alberi (21 novembre). Per il Centro di Aiuto alla Vita Sanremo–Taggia e l’associazione I Deplasticati si tratta del sesto anno consecutivo in cui le due ricorrenze vengono celebrate unendo la cura dell’ambiente all’attenzione per l’infanzia.

Nel corso dell’incontro, gli alunni hanno anche consegnato ai promotori un dono realizzato con le proprie mani. L’albero piantato rimarrà nei giardini comunali a memoria del benvenuto che i bambini più grandi hanno voluto dedicare ai nuovi nati.