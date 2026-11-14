Ugl Terziario, IL Casinò di Sanremo protagonista al consiglio nazionale

Sanremo. La delegazione provinciale Ugl Terziario del Casinò di Sanremo, ha partecipato al consiglio nazionale del sindacato, tenutosi dall’11 al 13 novembre a Città Sant’Angelo (Pescara), nell’ambito dell’incontro dedicato al tema “Il lavoro crea futuro.”

Al consiglio hanno partecipato, oltre ai vertici nazionali del sindacato, gli autorevoli ospiti giuslavoristi professori universitari Domenico Garofalo e Stefano Caffio che hanno trattato il tema della partecipazione e della rappresentatività sindacale.

Il coordinatore nazionale delle Case da Gioco, il sanremese Roberto Spina, nel suo intervento ha condiviso l’esperienza e il percorso di crescita della struttura territoriale sanremese, rappresentata al consiglio nazionale dai delegati sindacali del Casinò di Sanremo, e che negli ultimi anni ha registrato un importante incremento degli iscritti consolidando la rappresentanza nella più importante azienda della provincia.

La delegazione sanremese ha, inoltre, lanciato un appello alla Segreteria Nazionale, affinché possano riprendere le trattative per l’istituzione del contratto nazionale delle Case da Gioco.