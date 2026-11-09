Dal 10 al 14 novembre|
Tutto pronto per la dodicesima edizione del “Sanremo International Guitar Festival & Competition”
Per cinque giorni si esibiranno alcuni tra i più prestigiosi interpreti della chitarra classica internazionale
Sanremo. Tutto pronto per la dodicesima edizione del “Sanremo International Guitar Festival & Competition“, che si svolge da domani, martedì 10, a sabato 14 novembre al teatro dell’Opera del Casinò. Per cinque giorni si esibiranno alcuni tra i più prestigiosi interpreti della chitarra classica internazionale.
Ideato e diretto dal maestro Diego Campagna, il Festival si è affermato in poco più di dieci anni come uno degli appuntamenti musicali più significativi. La sua identità si fonda sull’incontro tra culture, generazioni e tradizioni musicali differenti, nel segno della chitarra come linguaggio universale.
Sul palco, infatti, si alterneranno artisti provenienti da numerosi paesi, tra cui Italia; Cina; Vietnam; Croazia; Messico; Serbia, e Montenegro. Tra i protagonisti più attesi, Eliot Fisk, leggenda della chitarra e allievo prediletto di Andrés Segovia, che sarà al centro della giornata conclusiva. In programma anche le esibizioni di Zoran Dukic, Lorenzo Micheli, che presenterà un progetto inedito con Vera Danilina, e Roberto Fabbri, insieme a giovani talenti emergenti.
Novità dell’edizione 2026 sarà la “Sanremo Guitar Experience – Il Festival incontra la città.” Ogni sera, a partire da mercoledì 11 novembre, il Rêve Bistrot dell’Europa Palace ospiterà momenti di musica dal vivo e aperitivo con gli artisti del Festival e il direttore artistico Diego Campagna. Un’occasione per incontrare i musicisti in un’atmosfera informale e conviviale, tra esibizioni spontanee, conversazioni e momenti di condivisione, portando lo spirito del Festival anche fuori dal palcoscenico.
La rassegna è sostenuta dal comune di Sanremo, con la collaborazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, del Casinò di Sanremo e dell’Europa Palace, e la partnership di importanti istituzioni quali il Central Conservatory of Music di Pechino, l’Università di Changchun e il Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia.
Martedì 10 Novembre
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16:30 – Francesco Zoccali (giovane promessa)
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Per “I Martedì Letterari” in collaborazione con il Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo
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Mercoledì 11 Novembre
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18:00 – Shiqi Zhou (giovane promessa), Xuanxuan Sun, Ding Wuhong
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19:15 – SANREMO GUITAR EXPERIENCE (Intermezzo musicale c/o Rêve Bistrot, Europa Palace)
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Roberto Fabbri & Friends
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21:00 – Roberto Fabbri, Francesca Romana Fabbri, Valeria Fabbri, Maurizio Di Fulvio
Giovedì 12 Novembre
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16:00 – Maurizio Colonna – “Incontro Concerto”
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19:15 – SANREMO GUITAR EXPERIENCE (Intermezzo musicale c/o Rêve Bistrot, Europa Palace)
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Diego Campagna & Friends
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21:00 – Zoran Dukic, Vũ Đức Hiển
Venerdì 13 Novembre
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17:30 – Chen Chuan, Hee-Young Lim, Kroma Guitar Quartet (Alessandro Di Caccamo, Alessandro Cesare, Simone Consorti Vanzulli, Alessio Galati)
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19:15 – SANREMO GUITAR EXPERIENCE (Intermezzo musicale c/o Rêve Bistrot, Europa Palace)
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Eliot Fisk & Friends
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21:00 – Lorenzo Micheli, Vera Danilina
Sabato 14 Novembre
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17:00 – Eliot Fisk, Martín Madrigal Guzmán
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Orchestra Sinfonica di Sanremo · Direttore Natanael Espinoza
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19:15 – SANREMO GUITAR EXPERIENCE (Intermezzo musicale c/o Rêve Bistrot, Europa Palace)
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GuitarDUO & Friends
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21:00 – Eliot Fisk, GuitarDUO (Srđan Bulatović & Darko Nikčević)
Informazioni Utili
Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito, eccetto il concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo di sabato 14 novembre alle 17.
La biglietteria per l’evento di sabato ore 17:00 sarà gestita dall’Orchestra (www.sinfonicasanremo.it).