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Sanremo International Guitar Festival & Competition
Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo
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Eliot Fisk

Dal 10 al 14 novembre

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Tutto pronto per la dodicesima edizione del “Sanremo International Guitar Festival & Competition”

9 novembre 2026 | 11:00
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di Redazione

Redazione

Tutto pronto per la dodicesima edizione del &#8220;Sanremo International Guitar Festival &#038; Competition&#8221;

Per cinque giorni si esibiranno alcuni tra i più prestigiosi interpreti della chitarra classica internazionale

Sanremo. Tutto pronto per la dodicesima edizione del “Sanremo International Guitar Festival & Competition“, che si svolge da domani, martedì 10, a sabato 14 novembre al teatro dell’Opera del Casinò. Per cinque giorni si esibiranno alcuni tra i più prestigiosi interpreti della chitarra classica internazionale.

Ideato e diretto dal maestro Diego Campagna, il Festival si è affermato in poco più di dieci anni come uno degli appuntamenti musicali più significativi. La sua identità si fonda sull’incontro tra culture, generazioni e tradizioni musicali differenti, nel segno della chitarra come linguaggio universale.

Sul palco, infatti, si alterneranno artisti provenienti da numerosi paesi, tra cui Italia; Cina; Vietnam; Croazia; Messico; Serbia, e Montenegro. Tra i protagonisti più attesi, Eliot Fisk, leggenda della chitarra e allievo prediletto di Andrés Segovia, che sarà al centro della giornata conclusiva. In programma anche le esibizioni di Zoran Dukic, Lorenzo Micheli, che presenterà un progetto inedito con Vera Danilina, e Roberto Fabbri, insieme a giovani talenti emergenti.

Novità dell’edizione 2026 sarà la “Sanremo Guitar Experience – Il Festival incontra la città.” Ogni sera, a partire da mercoledì 11 novembre, il Rêve Bistrot dell’Europa Palace ospiterà momenti di musica dal vivo e aperitivo con gli artisti del Festival e il direttore artistico Diego Campagna. Un’occasione per incontrare i musicisti in un’atmosfera informale e conviviale, tra esibizioni spontanee, conversazioni e momenti di condivisione, portando lo spirito del Festival anche fuori dal palcoscenico.

La rassegna è sostenuta dal comune di Sanremo, con la collaborazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, del Casinò di Sanremo e dell’Europa Palace, e la partnership di importanti istituzioni quali il Central Conservatory of Music di Pechino, l’Università di Changchun e il Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia.

Martedì 10 Novembre

  • 16:30Francesco Zoccali (giovane promessa)

    • Per “I Martedì Letterari” in collaborazione con il Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo

Mercoledì 11 Novembre

  • 18:00Shiqi Zhou (giovane promessa), Xuanxuan Sun, Ding Wuhong

  • 19:15SANREMO GUITAR EXPERIENCE (Intermezzo musicale c/o Rêve Bistrot, Europa Palace)

    • Roberto Fabbri & Friends

  • 21:00Roberto Fabbri, Francesca Romana Fabbri, Valeria Fabbri, Maurizio Di Fulvio

Giovedì 12 Novembre

  • 16:00Maurizio Colonna“Incontro Concerto”

  • 19:15SANREMO GUITAR EXPERIENCE (Intermezzo musicale c/o Rêve Bistrot, Europa Palace)

    • Diego Campagna & Friends

  • 21:00Zoran Dukic, Vũ Đức Hiển

Venerdì 13 Novembre

  • 17:30Chen Chuan, Hee-Young Lim, Kroma Guitar Quartet (Alessandro Di Caccamo, Alessandro Cesare, Simone Consorti Vanzulli, Alessio Galati)

  • 19:15SANREMO GUITAR EXPERIENCE (Intermezzo musicale c/o Rêve Bistrot, Europa Palace)

    • Eliot Fisk & Friends

  • 21:00Lorenzo Micheli, Vera Danilina

Sabato 14 Novembre

  • 17:00Eliot Fisk, Martín Madrigal Guzmán

    • Orchestra Sinfonica di Sanremo · Direttore Natanael Espinoza

  • 19:15SANREMO GUITAR EXPERIENCE (Intermezzo musicale c/o Rêve Bistrot, Europa Palace)

    • GuitarDUO & Friends

  • 21:00Eliot Fisk, GuitarDUO (Srđan Bulatović & Darko Nikčević)

Informazioni Utili

Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito, eccetto il concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo di sabato 14 novembre alle 17.

La biglietteria per l’evento di sabato ore 17:00 sarà gestita dall’Orchestra (www.sinfonicasanremo.it).