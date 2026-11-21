Finalizzata a integrare criteri di tutela della biodiversità, dell’avifauna e della sicurezza idraulica, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e naturalistiche del territorio

Imperia. Il testo che segue riporta una proposta di mozione rivolta al consiglio comunale di Imperia, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento comunale, finalizzata a integrare la gestione del Parco Urbano, della foce del rio Baitè e dell’asta del torrente Impero con criteri di tutela della biodiversità, dell’avifauna e della sicurezza idraulica, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e naturalistiche del territorio.

«Al presidente del Consiglio Comunale di Imperia.

Oggetto: Mozione presentata per la discussione e deliberazione in Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

Premesso

che la città di Imperia ospita ecosistemi di rilevante valore naturalistico, in particolare l’area del Parco Urbano, la foce del rio Baitè e il corso del torrente Impero, i quali rappresentano snodi fondamentali lungo le rotte dell’avifauna migratrice e rifugi essenziali per la biodiversità locale; che i recenti interventi di riqualificazione e i lavori effettuati presso il Parco Urbano hanno modificato l’assetto dell’area, rendendo urgente l’adozione di criteri gestionali mirati a conciliare la fruizione pubblica con la conservazione ambientale, e che la corretta gestione della vegetazione riparia e degli ambienti umidi è indispensabile non solo per la tutela della fauna selvatica (uccelli, entomofauna, anfibi), ma anche per la sicurezza idraulica e la qualità paesaggistica del territorio.

Considerato

che l’inquinamento luminoso è una grave minaccia alla biodiversità, condizionando i ritmi vitali e allontanando molte specie di animali selvatici, si suggerisce di limitare al massimo l’illuminazione artificiale nelle ore notturne, prevedendo lo spegnimento dei lampioni dopo le 20 o l’installazione di sensori di movimento che attivino le luci esclusivamente al passaggio dei pedoni, e impiegando lampade con vapori di sodio o comunque con bassa componente di ultravioletti, poco attrattive verso i lepidotteri notturni e possibilmente con cono stretto e ben direzionato per diminuire il riverbero.

Considerato inoltre che la regolamentazione degli accessi e la garanzia di zone di rifugio per la fauna selvatica sono essenziali per una corretta gestione che consideri anche gli aspetti faunistici e naturalistici, si suggerisce di istituire aree a fruizione interdetta per garantire l’assenza di disturbo alla fauna, recintare il sentiero anche tramite barriere vegetali, recintare la collina in prossimità del depuratore e vietare l’accesso al laghetto delimitandolo opportunamente con vegetazione e recinzioni.

Poiché il tracciato dei percorsi fruibili e la conduzione al guinzaglio degli animali domestici sono fondamentali per una corretta coesistenza con la biodiversità, si suggerisce di collocare i sentieri a una distanza minima di 150 metri dal laghetto e di far rispettare rigorosamente l’obbligo di condurre i cani al guinzaglio in tutta l’area.

Poiché la gestione del verde e della flora spontanea è essenziale nell’ambito della tutela della biodiversità, si suggerisce di favorire l’evoluzione naturale della vegetazione erbacea spontanea lasciando aree incolte e limitando gli sfalci a un solo intervento annuale nel periodo autunnale, incentivando specie attrattive per i lepidotteri come la valeriana rossa (Centranthus ruber) e utilizzando arbusti autoctoni per le delimitazioni naturali quali ginestra odorosa (Spartium junceum), sparviere spinoso (Calicotome spinosa) e lentisco (Pistacia lentiscus).

Considerato che la tutela delle zone umide e l’eradicazione delle specie invasive sono essenziali per conservare il patrimonio naturalistico della zona, si suggerisce di favorire la vegetazione acquatica spontanea lungo le sponde del laghetto, procedere all’eradicazione della canna domestica (Arundo donax) alla foce del Baitè tramite la rimozione completa dei rizomi (evitando il semplice taglio) e favorire la diffusione della cannuccia di palude (Phragmites australis, già presente a sud della passerella ciclopedonale) e della tifa (Typha sp.).

Poiché l’area portuale adiacente include zone incolte ecologicamente contigue a quelle del parco urbano, compatibilmente con i progetti urbanistici in essere, si suggerisce di salvaguardare le aree incolte residue in prossimità del Porto.

Per quanto riguarda l’asta fluviale del Torrente Impero, considerato che l’interdizione degli accessi in alveo è essenziale per tutelare l’avifauna durante la migrazione, la nidificazione e lo svernamento, si suggerisce di chiudere gli accessi al greto del torrente in corrispondenza dell’area ex Agnesi, lungo il viale alberato con pini e a monte della via Aurelia sulla sponda sinistra.

Poiché gli interventi selettivi e non totali sulla vegetazione riparia sono essenziali per una corretta gestione degli ecosistemi fluviali, si suggerisce di sostituire gli sfalci totali con interventi selettivi, redigendo un apposito regolamento comunale da integrare negli strumenti di pianificazione vigenti, e laddove necessario di applicare la tecnica dello sfalcio alternato intervenendo su una sola sponda per anno e alternando destra e sinistra.

Considerato che il contrasto alle specie alloctone è indispensabile alla conservazione della biodiversità, si suggerisce di rimuovere la canna domestica (Arundo donax) mediante estirpazione dei rizomi, favorendo al contempo la cannuccia di palude (Phragmites australis).

Poiché la tutela della risorsa idrica è fondamentale per la biodiversità, si suggerisce di attivare controlli e misure a livello di bacino per contrastare le captazioni abusive e garantire il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corso d’acqua.

Per la sensibilizzazione e la convivenza con la fauna selvatica, considerato che l’educazione ambientale è indispensabile per una coscienza ecologica nella popolazione, si suggerisce di promuovere eventi divulgativi e installare cartellonistica informativa lungo i percorsi per far conoscere alla cittadinanza il valore ecologico dei torrenti e le specie animali e vegetali che li abitano.

Inoltre, poiché la riduzione delle fonti alimentari è fondamentale per il contenimento degli ungulati selvatici in ambiente urbano, si suggerisce di installare appositi cartelli e avviare campagne di sensibilizzazione sul divieto assoluto di somministrare cibo alla fauna selvatica, con particolare riferimento al cinghiale (Sus scrofa), al fine di ridurre le fonti trofiche disponibili e limitarne la permanenza nel tessuto urbano.

Infine, quale tavolo di confronto, si suggerisce che avviare un tavolo tecnico permanente di consultazione con le associazioni firmatarie (Natura Intemelia APS, Rete Osservatori Liguri, WWF Liguria, Monesi Young, Liguriabirding, Italia Nostra Ponente Ligure, Associazione Lepidotterologica Italiana, Legambiente Liguria) possa essere uno strumento adeguato per monitorare l’attuazione delle presenti misure e valutare gli esiti gestionali nel tempo.

DELIBERA

Di approvare come punto all’ordine del giorno l’adozione delle seguenti misure gestionali a tutela della biodiversità e dell’avifauna, recependo le proposte delle associazioni sopra citate.

Conseguentemente, si impegna l’Amministrazione Comunale di Imperia a ridurre l’inquinamento luminoso; a creare aree di rifugio interdette al pubblico mediante recinzioni e arbusti autoctoni intorno al laghetto e alla collina presso il depuratore; a garantire l’obbligo del guinzaglio per i cani; a effettuare un solo sfalcio annuo in autunno favorendo la vegetazione spontanea e acquatica; e a proteggere, ove compatibile, gli incolti residui presso il Porto.

Si impegna altresì l’Amministrazione a chiudere gli accessi nell’alveo del Torrente Impero, per cui occorre approvare un regolamento per una gestione oculata che preveda lo sfalcio selettivo e alternato per sponde e che contrasti le captazioni idriche abusive per assicurare il Deflusso Minimo Vitale.