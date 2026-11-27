Turismo, oltre 937 mila euro dal Funt per 12 progetti in Liguria
Lombardi: «Attivati investimenti per quasi 2 milioni di euro per valorizzare sentieri, borghi e accoglienza turistica»
Genova. Oltre 937mila euro di finanziamenti per sostenere 12 progetti di valorizzazione turistica in Liguria, attivando investimenti complessivi per quasi 2 milioni di euro. Regione Liguria ha impegnato 937.368 euro assegnati dal Ministero del Turismo attraverso il Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT) nell’ambito della programmazione triennale 2026-2028. Le risorse, integrate da 1.013.464,96 euro di cofinanziamento dei Comuni, consentiranno di realizzare interventi per un valore complessivo di 1.950.832,96 euro.
I finanziamenti riguardano il recupero e la valorizzazione di sentieri e percorsi escursionistici, lo sviluppo della mobilità dolce, il potenziamento dell’accoglienza turistica e la trasformazione di spazi pubblici e immobili comunali. Nel dettaglio, 584.420,17 euro sono destinati a sei interventi su sentieri, percorsi e mobilità dolce, 156.866,50 euro a due progetti dedicati all’accoglienza e ai servizi turistici e 196.081,33 euro a quattro interventi di recupero e valorizzazione di immobili, spazi pubblici e borghi.
La programmazione finanziaria si articola sulle tre annualità, con 447.534 euro imputati al 2026, 41.454 euro al 2027 e 448.380 euro al 2028, secondo i cronoprogrammi previsti per i singoli interventi.
«Attraverso il Fondo unico nazionale per il turismo sosteniamo dodici progetti concreti che contribuiranno a rendere le nostre destinazioni sempre più attrattive, accessibili e competitive – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Parliamo di investimenti per quasi due milioni di euro che permetteranno di valorizzare la rete sentieristica, migliorare i collegamenti, potenziare i servizi di accoglienza e recuperare spazi importanti per la vita e l’attrattività dei nostri borghi. La Liguria offre un patrimonio straordinario, dalla costa all’entroterra, e vogliamo accompagnare i Comuni nella realizzazione di interventi capaci di arricchire l’esperienza dei visitatori e generare nuove opportunità per le economie locali. Il turismo all’aria aperta, la mobilità dolce e la valorizzazione delle identità territoriali rappresentano elementi centrali della nostra strategia per promuovere una Liguria da vivere durante tutto l’anno. Grazie alla collaborazione con il Ministero del Turismo e con le amministrazioni comunali possiamo trasformare queste risorse in interventi concreti, sostenendo lo sviluppo di un’offerta turistica sempre più diversificata e integrata».