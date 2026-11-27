I finanziamenti riguardano il recupero e la valorizzazione di sentieri e percorsi escursionistici, lo sviluppo della mobilità dolce, il potenziamento dell’accoglienza turistica e la trasformazione di spazi pubblici e immobili comunali. Nel dettaglio, 584.420,17 euro sono destinati a sei interventi su sentieri, percorsi e mobilità dolce, 156.866,50 euro a due progetti dedicati all’accoglienza e ai servizi turistici e 196.081,33 euro a quattro interventi di recupero e valorizzazione di immobili, spazi pubblici e borghi.