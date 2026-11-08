Turismo, Lingueglietta e Ceriana tra i cinque borghi italiani emergenti: +163% di ricerche per la frazione di Cipressa

Genova. Lingueglietta e Ceriana sono tra i cinque borghi italiani emergenti che hanno registrato la maggiore crescita delle ricerche online. A certificarlo è la terza edizione dello studio «Borghi italiani online 2026» dell’Osservatorio Telepass, realizzato in collaborazione con Seed Digital e Change Media. La frazione di Cipressa conquista il secondo posto nazionale con un incremento del 163%, mentre Ceriana si posiziona al quarto. A questi risultati si aggiunge il primato internazionale di Vernazza, nelle Cinque Terre, che si conferma la località italiana più cercata dagli utenti degli Stati Uniti, con 16.300 ricerche nel 2025.

Lo studio evidenzia un interesse crescente per i borghi italiani, con oltre 106,4 milioni di ricerche complessive nell’ultimo anno, il 13% in più rispetto al 2024 e il valore più alto dell’ultimo quinquennio. Particolarmente significativo per la Liguria è il risultato delle due località dell’entroterra imperiese: Lingueglietta si colloca alle spalle della sola Militello in Val di Catania, mentre Ceriana conquista la quarta posizione nazionale.

«Questi risultati rappresentano un segnale importante per il turismo della nostra regione – dichiara l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi –. Vedere due borghi del nostro entroterra tra i primi cinque in Italia per crescita delle ricerche online conferma quanto sia forte il potenziale delle località meno conosciute e quanto sia importante continuare a valorizzarle. La Liguria è anche borghi, tradizioni, paesaggi e comunità che custodiscono un patrimonio straordinario. Il nostro obiettivo è trasformare questo interesse in nuove opportunità per i territori, favorendo un turismo sempre più diffuso e capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno».