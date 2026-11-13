Turismo, la Liguria si promuove a Praga: 180 incontri tra imprese e buyer internazionali

Imperia. Prosegue la promozione turistica internazionale della Camera di Commercio Riviere di Liguria attraverso la propria Azienda speciale. Dopo i road show di settembre ad Amsterdam e Bruxelles, una collettiva di imprese ha partecipato a Praga a una serie di appuntamenti d’affari con buyer interessati alle destinazioni liguri, in particolare alle province di Imperia, La Spezia e Savona.

La missione ha contato circa 180 incontri B2B, con l’obiettivo di avviare nuove relazioni commerciali e valorizzare l’offerta del territorio sui mercati esteri. L’iniziativa si rivolge soprattutto alla Repubblica Ceca e ai Paesi dell’Europa centro-orientale, dove cresce la domanda di soggiorni in località italiane meno conosciute rispetto alle tradizionali mete turistiche.

«La crescita di interesse verso la Liguria e le nostre località – sottolinea l’ente camerale – è confermata sia per la Polonia che per la Repubblica Ceca. Secondo dati Istat, Assocamerestero e Camera di Commercio Italiana in Polonia, il mercato polacco è in forte espansione, con uno sviluppo strutturale e un peso ormai significativo nell’incoming italiano».

Diversa la situazione della Repubblica Ceca, che presenta ancora volumi più contenuti, ma prospettive di crescita confermate anche dagli operatori incontrati durante la trasferta. «Entrambi i mercati sono particolarmente interessanti per destinazioni meno conosciute rispetto alle grandi città d’arte: la Liguria e le nostre province possono intercettare questa nuova domanda», conclude la Camera di Commercio.