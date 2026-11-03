Turismo, estate a due velocità nel Ponente: vola Bordighera, crolla Ventimiglia

Il quadro complessivo è quasi fermo: sommando i sei Comuni principali si passa da 1.461.655 a 1.462.374 presenze, appena 719 pernottamenti in più, pari a +0,05%

Imperia. Un’estate sostanzialmente stabile nei numeri complessivi, ma con località che viaggiano in direzioni molto diverse. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio turistico di Regione Liguria relativi al periodo giugno-settembre 2026, messi a confronto con gli stessi quattro mesi del 2025.

Il riferimento sono soprattutto le presenze, cioè le notti trascorse dai turisti nelle strutture ricettive, il parametro che meglio misura la capacità di una destinazione di trattenere i visitatori e, di conseguenza, di generare indotto sul territorio. Prendendo come riferimento le sei principali località turistiche tradizionalmente monitorate nel Ponente – Sanremo, Diano Marina, Imperia, Bordighera, Ventimiglia e San Bartolomeo al Mare – il risultato è praticamente un pareggio: dalle 1.461.655 presenze dell’estate 2025 si passa a 1.462.374 nel 2026. Appena 719 pernottamenti in più, pari a circa lo 0,05%.

Una stabilità apparente, perché dietro il dato aggregato si nascondono andamenti profondamente differenti. La performance migliore è quella di Bordighera. Le presenze tra giugno e settembre salgono da 97.371 a 104.814, con 7.443 pernottamenti in più e una crescita del 7,64%. Il segno positivo accompagna tutta l’estate: +13,14% a giugno, +3,70% a luglio, +2,81% ad agosto e soprattutto +15,48% a settembre. A trainare la crescita è in particolare la clientela straniera: nel solo settembre le sue presenze aumentano del 29,31%.

Anche Diano Marina chiude un’estate positiva e, soprattutto, conferma numeri assoluti di primissimo piano. Nei quattro mesi le presenze passano da 500.328 a 510.431, con oltre 10mila pernottamenti aggiuntivi e una crescita del 2,02%. Giugno parte leggermente sotto (-0,84%), ma luglio sale del 2,88%, agosto resta sostanzialmente stabile (+0,24%) e settembre accelera fino a +6,43%. È interessante anche la composizione del risultato dianese: mentre gli italiani restano più deboli in diversi mesi, gli stranieri sostengono la stagione, con +10,80% di presenze a luglio, +4,87% ad agosto e +5,44% a settembre.

Sanremo, secondo mercato per volume tra quelli considerati, chiude invece leggermente sotto il 2025. Da giugno a settembre le presenze scendono da 428.431 a 424.392, cioè 4.039 notti in meno e una flessione dello 0,94%. Giugno perde il 2,37%, luglio l’1,98% e agosto l’1,72%. Solo settembre riporta il segno positivo, +2,90%. Il dato sanremese assume particolare interesse perché arriva dopo l’analisi realizzata da Tim Enterprise attraverso WeXplore, che aveva fotografato una città fortemente frequentata durante l’estate e stimato oltre 2,1 milioni di pernottamenti tra giugno e la prima metà di settembre. Le due rilevazioni, tuttavia, non sono direttamente sovrapponibili: Regione Liguria contabilizza le notti dichiarate dalle strutture ricettive, mentre TIM utilizza le utenze telefoniche e modelli statistico-probabilistici per stimare una platea molto più ampia di persone che dormono sul territorio.

Più stabile il capoluogo. Imperia passa da 137.606 a 137.821 presenze estive: appena 215 notti in più, +0,16%. Giugno perde il 2,08%, luglio è praticamente identico al 2025 (+0,02%), agosto cede lo 0,57% e settembre recupera con +4,12%. È probabilmente il dato che meglio rappresenta un’estate senza particolari scossoni. San Bartolomeo al Mare, una delle località storicamente più forti per numero di pernottamenti rispetto alla propria dimensione, chiude invece con una lieve flessione. Le presenze dei quattro mesi passano da 213.988 a 209.980, circa 4mila in meno, pari a -1,87%. Pesa soprattutto giugno, che perde l’8,46%. Luglio (-1,52%) e agosto (-1,42%) restano poco sotto il 2025, mentre settembre torna positivo con +4,18%.

Il dato più critico tra le sei località principali arriva però da Ventimiglia. Le presenze estive scendono da 83.931 a 74.936: quasi 9mila pernottamenti in meno e un calo del 10,72%. La flessione aumenta progressivamente con l’avanzare della stagione: -2,36% a giugno, -7,86% a luglio, -12,72% ad agosto e -19,19% a settembre. A pesare in maniera particolare è la componente straniera, decisiva per una città di confine. A luglio le presenze estere diminuiscono del 17,22%, ad agosto del 26,83% e a settembre addirittura del 31,72%. Gli italiani, invece, risultano in crescita a giugno, luglio e agosto.

A parte vanno considerate Cervo, Taggia e Ospedaletti, entrate nel nuovo sistema di rilevazione regionale con caratteristiche che rendono più prudente il confronto con le serie tradizionali. Tra queste, Taggia presenta il risultato migliore. Nei quattro mesi estivi sale da 50.272 a 51.270 presenze, quasi mille in più e una crescita del 1,99%. Giugno segna +4,49%, luglio +5,38%, agosto arretra del 2,77% e settembre recupera il 2,13%. Cervo resta sostanzialmente stabile ma leggermente positivo: da 74.422 a 75.380 presenze, +1,29%. Dopo un giugno a -1,27%, luglio cresce del 7,14%, mentre agosto (-0,69%) e settembre (-0,61%) rimangono poco sotto l’anno precedente. Di segno opposto Ospedaletti, che registra il risultato più pesante dell’intero gruppo in termini percentuali. Le presenze estive passano da 18.616 a 14.725, quasi 3.900 notti in meno e una flessione del 20,90%. Giugno perde il 18,60%, luglio il 31,24%, agosto il 16,78% e settembre l’11,37%.