Turismo, due fotografie dell’estate di Sanremo: TIM vede una città piena, la Regione registra un lieve calo

Sanremo. Una città che in piena estate arriva a intercettare decine di migliaia di turisti ogni giorno e oltre 2,1 milioni di pernottamenti tra giugno e la prima metà di settembre. Oppure una destinazione che, nello stesso periodo, registra poco più di 424mila presenze nelle strutture ricettive e chiude leggermente sotto i numeri dell’estate precedente. Sono le due fotografie del turismo sanremese scattate rispettivamente da Tim Enterprise, società privata assoldata dall’assessorato al Turismo di Palazzo Bellevue, e dall’Osservatorio turistico di Regione Liguria.

Numeri apparentemente inconciliabili, tanto più dopo che il Comune di Sanremo ha presentato a settembre al Tavolo del Turismo l’elaborazione realizzata attraverso la piattaforma WeXplore parlando di una «estate in crescita costante» e di un «agosto da record». Ma mettendo i due sistemi sotto la lente emerge che non stanno misurando esattamente la stessa cosa. E soprattutto che soltanto uno dei due, almeno nei documenti resi disponibili, permette oggi di confrontare l’estate 2026 con quella del 2025. Partiamo dai dati ufficiali appena pubblicati dalla Regione. A Sanremo le presenze, vale a dire le notti trascorse dagli ospiti nelle strutture ricettive rilevate dall’Osservatorio, sono state 88.178 a giugno, contro le 90.319 dello stesso mese del 2025: -2,37%. Luglio si è fermato a 114.737, contro 117.053 (-1,98%), mentre agosto ha totalizzato 127.608 pernottamenti contro 129.838 (-1,72%). Soltanto settembre torna in positivo, con 93.869 presenze contro 91.221, pari a +2,90% (quest’ultimo dato è ancora da consolidare, viene dato certo al 95%, ndr).

Se si sommano i tre mesi centrali dell’estate, da giugno ad agosto, Sanremo passa dunque dalle 337.210 presenze del 2025 alle 330.523 del 2026: 6.687 pernottamenti in meno, pari a -1,98%. Estendendo il calcolo a tutto settembre, il divario si riduce: 424.392 presenze contro 428.431, cioè 4.039 notti in meno e una flessione dello 0,94%. Non è un crollo, ma neppure una crescita rispetto all’estate precedente. La lettura diventa ancora più interessante entrando nella composizione dell’offerta. Alberghi, residence e Rta hanno perso terreno in tutti e quattro i mesi: -3,39% a giugno, -5,11% a luglio, -5,35% ad agosto e -2,95% a settembre. Complessivamente, tra giugno e settembre, questo comparto passa da 309.871 a 296.424 presenze, con una diminuzione del 4,34%.

A compensare almeno in parte è il resto dell’offerta ricettiva. Le «altre strutture» salgono da 118.560 a 127.968 presenze nello stesso quadrimestre, circa l’8% in più. Particolarmente significativo settembre, con un incremento del 20,61%. Una dinamica che suggerisce un progressivo spostamento di una quota della domanda dal ricettivo tradizionale verso le famigerate case vacanze. Anche la provenienza racconta qualcosa. Tra giugno e settembre le presenze degli italiani crescono complessivamente dell’8,5%, mentre quelle degli stranieri diminuiscono di circa il 4,7%. A giugno gli stranieri segnano -7,95%, a luglio -3,55%, ad agosto -6,95% e a settembre -0,44%. Gli stranieri restano comunque largamente maggioritari nelle strutture sanremesi: poco più di 292mila pernottamenti contro 132mila degli italiani nei quattro mesi. Ma rispetto all’estate precedente il loro peso si riduce.

È un elemento da tenere presente quando la comunicazione legata ai dati TIM parla, nella documentazione fornita agli albergatori, di una «presenza internazionale sempre più forte». Quella presenza è certamente molto importante in valore assoluto e WeXplore individua Francia e Germania come primi mercati stranieri, ma le statistiche regionali disponibili per Sanremo non mostrano una crescita della componente estera rispetto al 2025. Semmai registrano il contrario. Non è possibile verificare nel dettaglio il dato delle singole nazionalità, perché la Regione distingue per Sanremo soltanto tra italiani e stranieri.

Ed è a questo punto che entra in scena la fotografia alternativa offerta da TIM. WeXplore stima a Sanremo una media giornaliera di 29mila turisti a giugno, 41mila a luglio e 56.500 ad agosto, prima di tornare a 29.180 nella prima metà di settembre. La progressione tra giugno e agosto è evidente e agosto rappresenta il massimo del periodo osservato. Ancora più impressionanti sono i pernottamenti individuati attraverso la telefonia mobile: 407mila nel territorio comunale a giugno, 622mila a luglio, 871.900 ad agosto e altri 207mila nei primi quindici giorni di settembre. In totale poco più di 2,1 milioni di notti attribuite a turisti che hanno frequentato Sanremo. Il divario con la Regione è enorme. Nel solo mese di agosto TIM stima circa 871.900 notti trascorse da turisti nel territorio comunale di Sanremo, una media di oltre 28mila pernottanti per notte. L’Osservatorio regionale registra invece 127.608 presenze nelle strutture ricettive ufficialmente rilevate. Due valori molto distanti perché derivano da sistemi e, soprattutto, da universi di osservazione differenti.

Ma non significa che uno dei due sistemi debba necessariamente essere sbagliato. L’Osservatorio regionale fotografa i movimenti comunicati dalle strutture ricettive. WeXplore parte invece dagli smartphone: utilizza le SIM presenti sulla rete TIM, gli operatori virtuali che si appoggiano alla stessa infrastruttura e le utenze straniere in roaming, elaborando poi i risultati attraverso modelli statistico-probabilistici e riproporzionandoli sulla popolazione sulla base della quota di mercato. Nella slide ufficiale fornita al Comune, TIM precisa espressamente che non si tratta di un «contapersone». Soprattutto, il concetto di turista è molto più ampio. Per TIM è turista l’utente non residente nella provincia di Imperia e non lavoratore nell’area che viene intercettato a Sanremo e che trascorre almeno una notte, precedente o successiva alla giornata osservata, a Sanremo oppure in un altro Comune della provincia.

Quando il sistema individua il luogo del pernottamento può poi distinguere se quella notte sia stata trascorsa effettivamente a Sanremo o altrove nel territorio provinciale. Ma non ha bisogno che la persona dorma in un albergo. Nella platea possono quindi entrare, per esempio, turisti ospitati in seconde case o da amici e parenti e, più in generale, una parte della popolazione temporanea che sfugge alla contabilità delle sole strutture ricettive. È questa, con ogni probabilità, la principale spiegazione della distanza tra i 127mila pernottamenti regionali e gli 871mila stimati da TIM nel solo mese di agosto. Resta però un punto fondamentale sul quale la lettura istituzionale merita una precisazione. La piattaforma TIM dimostra che da giugno ad agosto la presenza turistica aumenta fortemente. Ma questo significa confrontare giugno con luglio e luglio con agosto dello stesso anno. È esattamente ciò che ci si attende da una destinazione balneare nel percorso verso Ferragosto.

Il documento TIM consegnato al municipio, che è anche il committente, non contiene invece il confronto tra giugno 2025 e giugno 2026, luglio 2025 e luglio 2026 o agosto 2025 e agosto 2026. Per questo, attraverso WeXplore, si può affermare che agosto sia stato il mese più forte dell’estate 2026 presa in esame, ma non che i suoi 871.900 pernottamenti rappresentino un record rispetto agli anni precedenti. Quel confronto, invece, Regione Liguria lo consente. E dice che nelle strutture ricettive sanremesi agosto 2026 è stato inferiore dell’1,72% ad agosto 2025. Anche allargando lo sguardo ai primi nove mesi dell’anno la situazione cambia ancora. Sanremo resta complessivamente in positivo: 712.410 presenze contro 708.790, +0,51%. Il risultato è stato costruito soprattutto in primavera, con aprile a +6,84% e maggio a +11,06%, mentre l’estate ha sostanzialmente galleggiato attorno ai valori del 2025. È proprio mettendo insieme le due fonti – privata e pubblica -, che emerge forse la fotografia più interessante dell’estate sanremese: una città molto più frequentata di quanto dicano i soli registri degli alberghi, ma con un sistema ricettivo che nel 2026 non ha aumentato le proprie notti rispetto al 2025. E all’interno di questo mercato si vede anche uno spostamento preciso: perde terreno l’alberghiero tradizionale, mentre crescerebbe esponenzialmente il resto dell’offerta. Una differenza che rende ancora più centrale la domanda posta dallo stesso assessore al Turismo Alessandro Sindoni dopo il confronto con le categorie economiche: non soltanto quanti turisti attraversano o dormono a Sanremo, ma quanto quella enorme massa di persone riesca effettivamente a trasformarsi in fatturato e ricchezza diffusa per la città.

La provincia di Imperia segue una dinamica simile, anche se con un risultato complessivo migliore: da gennaio a settembre le presenze crescono del 2,15%, ma durante l’estate giugno perde il 2,11%, luglio cresce dell’1,14%, agosto scende del 3% e settembre recupera il 2,80%.