Ventimiglia. I dati ufficiali dell’Osservatorio Turistico della Regione Liguria, aggiornati al 30 ottobre e riferiti al periodo gennaio-settembre, restituiscono un quadro dell’andamento turistico di Ventimiglia che merita un’analisi approfondita, soprattutto alla luce delle dinamiche che hanno interessato il sistema ricettivo cittadino. Nel complesso si registrano 52.570 arrivi e 130.033 presenze, a fronte dei 57.529 arrivi e delle 144.314 presenze dello stesso periodo del 2025. Numeri che evidenziano una contrazione, ma che devono essere letti considerando anche un fattore determinante: la riduzione della disponibilità di posti letto nelle strutture alberghiere.

Delle 14.281 presenze in meno rispetto allo scorso anno, infatti, 11.667 riguardano il comparto alberghiero, mentre 2.614 interessano le altre strutture ricettive. Un dato particolarmente significativo se si considera che l’Hotel Kaly, che ha sospeso la propria attività nel 2025, aveva registrato 11.246 presenze nel periodo gennaio-settembre 2025.

In termini numerici, le presenze dell’Hotel Kaly rappresentano circa il 96% della contrazione registrata nell’intero comparto alberghiero. A titolo puramente simulativo, sottraendo dal totale 2025 le presenze della struttura, il confronto con il 2026 evidenzierebbe una flessione decisamente più contenuta, pari a circa il 2,28%. Un’elaborazione che non modifica il dato ufficiale, ma consente di comprendere quanto la disponibilità delle strutture ricettive incida sulle statistiche complessive.

«I dati sui pernottamenti sono importanti, ma non possono essere considerati, soprattutto per una città come Ventimiglia, una fotografia completa del settore turistico. Il turismo non si misura soltanto attraverso gli alberghi: la nostra città vive anche di frequentazione giornaliera, transfrontaliera e di prossimità, che alimenta negozi, bar, ristoranti e stabilimenti balneari. Sono attività che rappresentano una componente fondamentale dell’economia turistica cittadina, pur non generando necessariamente pernottamenti – dichiara il sindaco Flavio Di Muro – . Siamo consapevoli che la nostra offerta ricettiva debba essere potenziata, anche perché la carenza di posti letto significa che esiste una domanda di soggiorni che oggi non riusciamo ancora a soddisfare. È una sfida che coinvolge anche e soprattutto le iniziative imprenditoriali private. Come Amministrazione stiamo sostenendo prospettive di sviluppo concrete, come la variante oggetto di VAS per la realizzazione di un nuovo hotel a Marina San Giuseppe. Inoltre, una volta completato il nuovo polo scolastico di Ventimiglia Alta, intendiamo ragionare sulla valorizzazione degli immobili disponibili attraverso la possibile realizzazione di un boutique hotel nel centro storico. Crediamo che Ventimiglia abbia ancora importanti margini di crescita turistica e vogliamo creare le condizioni affinché sempre più visitatori scelgano non soltanto di raggiungerla, ma anche di soggiornarvi».

A offrire un ulteriore elemento di lettura della frequentazione cittadina sono i dati relativi ai due Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), che nel periodo gennaio-ottobre 2026. «I dati dei nostri Uffici di Informazione Turistica sono particolarmente interessanti e confermano una frequentazione significativa della città. Nei primi dieci mesi dell’anno abbiamo registrato oltre 10 mila accessi: è significativo che quasi il 46% degli utenti si rivolga al punto informativo della Stazione, a conferma dell’importanza dei collegamenti ferroviari nell’intercettare i visitatori – dichiara l’Assessore al Turismo e alle Manifestazioni Tiziana Faedda – Un altro elemento rilevante riguarda la provenienza: oltre sei utenti su dieci sono francesi, a testimonianza del ruolo centrale del turismo transfrontaliero. L’andamento mensile mostra inoltre come, superati i mesi invernali, la frequentazione cresca sensibilmente e si mantenga su livelli sostenuti fino a ottobre. Sono indicazioni importanti per la programmazione futura: dobbiamo continuare a investire nell’accoglienza, nella promozione e in un calendario di manifestazioni capace di animare Ventimiglia durante tutto l’anno. Eventi come SuperKaraoke hanno rappresentato un’importante occasione di visibilità e richiamo per la città. Fondamentale sarà proseguire il lavoro in sinergia con le associazioni e gli operatori economici, valorizzando le peculiarità del territorio e rafforzando la nostra proposta turistica».

Il quadro complessivo restituisce dunque una realtà articolata: da una parte la necessità di potenziare l’offerta ricettiva alberghiera, dall’altra una città che continua a intercettare visitatori, registra una significativa frequentazione dei propri punti informativi e investe su manifestazioni e iniziative di richiamo. Una base sulla quale costruire le strategie turistiche dei prossimi anni, con l’obiettivo di trasformare sempre più la capacità attrattiva di Ventimiglia in opportunità economiche e soggiorni sul territorio.