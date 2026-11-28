Tunnel del Tenda, scattano i nuovi orari: apertura fino a mezzanotte nei weekend
Transito senza interruzioni durante la giornata, confermata la chiusura notturna
Limone Piemonte. Si ampliano le fasce orarie di apertura del tunnel del Tenda. A partire da sabato 28 novembre, il collegamento tra Italia e Francia sarà percorribile dalle 6 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 6 alle 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi italiani.
La circolazione continuerà a essere regolata a senso unico alternato. Per chi viaggia verso la Francia, il primo passaggio sarà alle 6, l’ultimo alle 20.30 nei feriali e alle 23.30 nel fine settimana e durante le festività. In direzione opposta, invece, i transiti inizieranno alle 6.15 e termineranno rispettivamente alle 20.45 e alle 23.45.
La nuova configurazione è prevista almeno fino al 10 gennaio 2027, anche se nella comunicazione diffusa da Anas non viene indicata una data di scadenza. Soddisfazione da parte dell’associazione Colle di Tenda, che considera l’estensione degli orari un ulteriore passo avanti per migliorare i collegamenti transfrontalieri e assicura che continuerà a seguire gli sviluppi nell’interesse delle vallate.