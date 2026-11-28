Limone Piemonte. Si ampliano le fasce orarie di apertura del tunnel del Tenda. A partire da sabato 28 novembre , il collegamento tra Italia e Francia sarà percorribile dalle 6 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 6 alle 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi italiani.

La circolazione continuerà a essere regolata a senso unico alternato. Per chi viaggia verso la Francia, il primo passaggio sarà alle 6, l’ultimo alle 20.30 nei feriali e alle 23.30 nel fine settimana e durante le festività. In direzione opposta, invece, i transiti inizieranno alle 6.15 e termineranno rispettivamente alle 20.45 e alle 23.45.