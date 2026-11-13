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Tunnel del Tenda, da lunedì 16 novembre attiva la fascia oraria di metà giornata
Gli interventi volti a ridurre i tornanti da quattro a due mediante il riposizionamento del primo tornante in una nuova sede sono ormai in via di completamento
Sanremo. Nuove disposizioni per il transito attraverso il nuovo tunnel del Tenda. La Commissione Intergovernativa Italia-Francia (CIG) ha deliberato l’inserimento di una fascia oraria integrativa a metà giornata, dalle 12:00 alle 13:00, a partire da lunedì 16 novembre e fino a venerdì 27 novembre.
La CIG ha inoltre disposto l’estensione fino alle ore 23:00 della fascia oraria serale durante i giorni feriali, sempre con decorrenza da lunedì 16 a venerdì 27 novembre.Il nuovo schema di transito (dal 16 al 27 novembre)
Con l’introduzione della nuova finestra meridiana, dal lunedì al venerdì compreso il tunnel sarà aperto nelle seguenti tre fasce orarie:
- Fascia del mattino (6:00 – 8:00): primo ciclo da Italia a Francia alle ore 6:00, ultimo alle 7:30; da Francia a Italia primo ciclo alle 6:15, ultimo alle 7:45.
- Fascia di metà giornata (12:00 – 13:00): primo ciclo da Italia a Francia alle ore 12:00, ultimo alle 12:30; da Francia a Italia primo ciclo alle 12:15, ultimo alle 12:45.
- Fascia serale (18:00 – 23:00): primo ciclo da Italia a Francia alle ore 18:00, ultimo alle 22:30; da Francia a Italia primo ciclo alle 18:15, ultimo alle 22:45.
Per il sabato e la domenica resta confermata l’apertura continuativa dalle 6:00 alle 23:00 (primo ciclo da Italia a Francia alle 6:00, ultimo alle 22:30; da Francia a Italia primo ciclo alle 6:15, ultimo alle 22:45).Avanzamento dei cantieri sui tornanti in Francia
L’estensione degli orari di apertura è stata resa possibile dai significativi progressi dei lavori sui tornanti francesi, che consentono il passaggio dei veicoli senza interferire con le attività operative di cantiere.
Gli interventi volti a ridurre i tornanti da quattro a due mediante il riposizionamento del primo tornante in una nuova sede sono ormai in via di completamento. Ultimati i movimenti terra che avevano reso necessaria la chiusura totale al traffico per sei settimane, le lavorazioni attuali sono concentrate sulla costruzione della pavimentazione stradale, sull’installazione delle barriere di protezione e della segnaletica, e sullo spostamento del pannello a messaggio variabile vicino all’imbocco del tunnel.Gli orari del fine settimana (13-15 novembre)
Per la giornata di oggi, venerdì 13 novembre, il tunnel rimarrà aperto nella fascia oraria serale 18:00 – 21:00 in base alle precedenti disposizioni CIG. Sabato 14 e domenica 15 novembre confermata l’apertura dalle 6:00 alle 23:00.