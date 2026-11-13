Tunnel del Tenda, da lunedì 16 novembre attiva la fascia oraria di metà giornata

Sanremo . Nuove disposizioni per il transito attraverso il nuovo tunnel del Tenda . La Commissione Intergovernativa Italia-Francia (CIG) ha deliberato l’inserimento di una fascia oraria integrativa a metà giornata, dalle 12:00 alle 13:00, a partire da lunedì 16 novembre e fino a venerdì 27 novembre.

Gli interventi volti a ridurre i tornanti da quattro a due mediante il riposizionamento del primo tornante in una nuova sede sono ormai in via di completamento. Ultimati i movimenti terra che avevano reso necessaria la chiusura totale al traffico per sei settimane, le lavorazioni attuali sono concentrate sulla costruzione della pavimentazione stradale, sull’installazione delle barriere di protezione e della segnaletica, e sullo spostamento del pannello a messaggio variabile vicino all’imbocco del tunnel.Gli orari del fine settimana (13-15 novembre)