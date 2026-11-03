Truffe agli anziani tra Imperia e Pontedassio, arrestato un giovane: recuperati gioielli e denaro

L’uomo, già gravato da numerosi precedenti per reati della stessa natura, è stato individuato in un albergo di Imperia, dove stava raccogliendo i bagagli per lasciare in fretta la città con il bottino

Imperia. Operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri contro le truffe agli anziani. Un giovane, ritenuto responsabile di due episodi messi a segno nel pomeriggio del 29 ottobre a Imperia e Pontedassio, è stato arrestato al termine di una rapida attività investigativa. La refurtiva, composta da gioielli in oro e denaro contante, è stata interamente recuperata e restituita alle due vittime.

Le truffe sono state realizzate utilizzando il collaudato sistema del finto appartenente alle forze dell’ordine. In entrambi i casi, le anziane erano state contattate telefonicamente da un uomo che si era presentato come maresciallo dei Carabinieri, raccontando che un loro familiare era rimasto coinvolto in una rapina. Con il pretesto di verificare la provenienza degli oggetti preziosi eventualmente presenti in casa, il sedicente militare aveva chiesto alle donne di effettuare un inventario dei gioielli in loro possesso.

Mentre le vittime erano impegnate al telefono, un complice si presentava direttamente nelle rispettive abitazioni, qualificandosi a sua volta come maresciallo dei Carabinieri e facendosi consegnare gli oggetti in oro e il denaro.

Le indagini, condotte in sinergia dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia e dal Nucleo operativo dei Carabinieri, hanno permesso di individuare rapidamente il presunto responsabile. Gli investigatori hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone interessate e consultato le banche dati a disposizione dei due reparti.

Il giovane, già gravato da numerosi precedenti per reati della stessa natura, è stato individuato in un albergo di Imperia, dove stava raccogliendo i bagagli per lasciare in fretta la città con il bottino. Dagli accertamenti è emerso che aveva raggiunto le abitazioni delle vittime a bordo di una bicicletta, spostandosi per le vie cittadine senza destare particolari sospetti.

L’intervento congiunto delle forze dell’ordine ha consentito di bloccarlo prima della fuga e recuperare gioielli e denaro, successivamente riconsegnati alle legittime proprietarie.