Triora si ferma per l’ultimo saluto a Daniele: «Sarai per sempre il nostro punto fisso»

Triora. La Collegiata è troppo piccola per contenere le centinaia di persone accorse a Triora per l’ultimo saluto a Daniele Giacu: il ragazzo di 16 anni morto nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre in seguito a un incidente sulla strada provinciale che collega il centro storico del borgo con la frazione di Creppo, dove viveva con la famiglia.

Un’intera comunità si è stretta intorno alla famiglia in una giornata segnata da un dolore difficile da raccontare. A Triora, dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, le attività sono rimaste chiuse in segno di rispetto. Un silenzio quasi irreale ha avvolto il paese, interrotto soltanto dal pianto, dalle parole spezzate e dagli abbracci tra gli amici, che hanno cercato di farsi forza a vicenda. Nessuno ha voluto mancare all’appuntamento con l’ultimo saluto a Daniele.

In piazza Beato Tommaso Reggio, all’arrivo del feretro, risuonano le note di Margherita di Riccardo Cocciante. Poi, durante la cerimonia, la musica accompagna ancora il ricordo del giovane con Sally di Vasco Rossi e Gli anni degli 883. Canzoni che diventano parte di un addio collettivo, mentre la piazza si riempie di lacrime e commozione.

Ci sono gli amici di sempre, i compagni della classe 3M dell’Ipsia di Imperia, gli insegnanti, i familiari e tante persone arrivate da tutta la valle Argentina. A rappresentare le comunità, il sindaco di Triora Massimo Di Fazio, la sindaca di Molini di Triora Manuela Sasso e il vicesindaco di Taggia Espedito Longobardi. Al termine della funzione sarà proprio Di Fazio a portare a spalla la bara di Daniele fuori dalla chiesa, accompagnandolo nell’ultimo tratto del suo cammino terreno.

Ma sono soprattutto le parole di chi ha condiviso con lui momenti di vita a raccontare il vuoto lasciato da una morte tanto tragica quanto prematura. Gli amici dell’associazione Pro Loco Saccarello Goina, di cui Daniele faceva parte insieme al papà Michael, gli dedicano un ricordo intenso, nel quale si intrecciano amicizia, gratitudine e promesse. «Siamo tutti qui per te, ciascuno con un tuo pezzo custodito dentro, per ringraziarti, perché ci hai insegnato senza bisogno di grandi discorsi che il valore di una persona non si misura da quanto ha vissuto, ma da quello che ha saputo lasciare nel cuore degli altri».

E ancora: «Oggi basta sollevare gli occhi per vedere quante persone ci sono a salutarti e capire quanto tu fossi speciale: pieno di energie, pieno di voglia di vivere, già con la forza di un uomo e ancora con la purezza di un bambino».

Nel ricordo degli amici emerge il ritratto di un ragazzo generoso, sempre pronto ad aiutare, profondamente legato alla famiglia. «Eri un grande amico, un figlio pieno d’amore per la sua famiglia, un amore che si vedeva nel legame profondo con i tuoi genitori e nella dolcezza e tenerezza con cui ti prendevi cura delle tue sorelline».

Parole che diventano anche una promessa per il futuro: «Ci lasci un vuoto enorme con cui dovremo imparare a convivere. Noi, nel nostro piccolo, ti promettiamo che continueremo i nostri progetti, continueremo ad amare le nostre montagne, le nostre tradizioni e le nostre famiglie come facevi tu».

Tra i momenti più toccanti, il ricordo della sorellina, che con poche parole riesce a esprimere tutto il dolore per la perdita dell’amatissimo fratello maggiore: «Sarai per sempre il mio punto fisso, prometto che mi prenderò cura di mamma e papà come hai sempre fatto tu». Un legame che nessuna tragedia potrà cancellare. Come resterà il ricordo di Daniele negli amici, nei compagni di scuola, negli insegnanti e in tutte le persone che oggi hanno riempito le strade di Triora per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Resta anche la preoccupazione per le condizioni del padre Michael, che era alla guida dell’auto al momento dell’incidente e che si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in prognosi riservata.