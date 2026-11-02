Il dramma|
Triora proclama il lutto cittadino per la morte di Daniele Giacu: martedì i funerali, un minuto di silenzio nelle scuole
Un’intera comunità profondamente colpita dalla tragedia e desiderosa di manifestare la propria vicinanza alla famiglia del giovane
Triora. Come annunciato il giorno della tragedia, il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, ha firmato l’ordinanza con cui viene proclamato il lutto cittadino per martedì 3 novembre, giorno dei funerali di Daniele Giacu: il ragazzo di 16 anni morto nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre in seguito a un incidente stradale tra Loreto e Creppo, frazione del Comune in cui abitava.
Il provvedimento intende interpretare il sentimento di un’intera comunità, profondamente colpita dalla tragedia e desiderosa di manifestare la propria vicinanza alla famiglia del giovane.
Nel tragico incidente è rimasto gravemente ferito anche il padre Michael, 36 anni, artigiano edile, che si trovava alla guida dell’auto. L’uomo è tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Per la giornata di martedì è stata disposta l’esposizione della bandiera a mezz’asta sul palazzo comunale. L’amministrazione invita inoltre i titolari delle attività commerciali e i pubblici esercenti a sospendere temporaneamente le attività durante lo svolgimento del funerale, evitando comportamenti in contrasto con lo spirito del lutto cittadino.
Un minuto di silenzio sarà osservato anche nelle scuole materne ed elementari di Triora, in occasione della ripresa delle lezioni dopo la pausa. L’ordinanza vieta inoltre, per l’intera giornata, le attività ludiche e ricreative incompatibili con il carattere luttuoso della ricorrenza e con il decoro urbano.
Il sindaco ha infine invitato tutti i cittadini a partecipare con raccoglimento e rispetto al minuto di silenzio previsto alle 15.
Triora si prepara così a stringersi attorno ai familiari di Daniele, in una giornata di dolore per un’intera comunità, chiamata a fare i conti con una perdita tanto improvvisa quanto difficile da accettare.