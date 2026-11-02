Triora proclama il lutto cittadino per la morte di Daniele Giacu: martedì i funerali, un minuto di silenzio nelle scuole

Triora. Come annunciato il giorno della tragedia, il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, ha firmato l’ordinanza con cui viene proclamato il lutto cittadino per martedì 3 novembre, giorno dei funerali di Daniele Giacu: il ragazzo di 16 anni morto nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre in seguito a un incidente stradale tra Loreto e Creppo, frazione del Comune in cui abitava.