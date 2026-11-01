Triora piange Daniele Giacu, martedì l’ultimo saluto

Triora. C’è un silenzio che, a volte, riesce a sovrastare anche il rumore di una festa. È quello calato su Triora, nella notte che avrebbe dovuto essere una delle più animate dell’anno. Nel paese delle streghe, la Salem d’Italia, dove per Halloween arrivano migliaia di persone da ogni parte della Penisola e anche dall’estero, tra scheletri, fantasmi, maschere mostruose e spettacoli, la realtà ha improvvisamente mostrato il suo volto più crudele. Una tragedia che nessuna scenografia dell’orrore avrebbe potuto raccontare.

A perdere la vita è stato Daniele Giacu, appena 16 anni, originario della frazione di Creppo, studente modello dell’Ipsia di Imperia. Un ragazzo la cui esistenza si è spezzata in una notte di fine ottobre, mentre stava tornando a casa insieme al padre. Michael, 36 anni, artigiano edile, si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove lotta per la vita. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 81, nel territorio di Triora. Per cause ancora da accertare, l’auto sulla quale viaggiavano padre e figlio è uscita dalla carreggiata, precipitando in una scarpata per circa 60 metri. Una caduta violentissima, durante la quale il padre è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Daniele, invece, è rimasto all’interno della vettura, seduto sul sedile del passeggero e ancora trattenuto dalla cintura di sicurezza.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse, a causa della conformazione del terreno, ripido e impervio. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che hanno raggiunto il padre, stabilizzandolo sul posto e predisponendo il recupero con il toboga attraverso le tecniche del nucleo Saf, Speleo alpino fluviale. Una volta riportato sulla strada, l’uomo è stato affidato ai sanitari. Parallelamente, i pompieri hanno provveduto ad assicurare la vettura con apposite corde, per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e raggiungere il ragazzo. Successivamente sono arrivate anche le squadre Saf avanzate dalla sede centrale di Imperia e dal comando di Savona. Le manovre per mettere in sicurezza il mezzo, estrarre il corpo del giovane e recuperarlo dalla scarpata sono proseguite per ore, fino alle prime luci del mattino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Triora, l’automedica, le pubbliche assistenze, il Soccorso alpino e l’elicottero Grifo del 118. Una mobilitazione imponente, in una notte che si è trasformata in una lunga e drammatica attesa.

E mentre i soccorritori erano impegnati nel difficile intervento, nel borgo si respirava un’atmosfera surreale. Triora era già piena di visitatori, artisti e figuranti arrivati per partecipare alla manifestazione di Halloween. Le strade si preparavano ad accogliere streghe e mostri, in un appuntamento che negli anni ha trasformato il piccolo centro dell’entroterra ligure in una delle mete più conosciute d’Italia per la festa del 31 ottobre. Ma quella notte, dietro le maschere e le scenografie, c’era un dolore vero, profondo, impossibile da esorcizzare. La notizia ha raggiunto la comunità come un colpo improvviso. Il Comune di Triora ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi alla famiglia, ai parenti e agli amici di Daniele. «È venuto a mancare un ragazzo di soli 16 anni di Creppo. Il padre si trova ricoverato in gravi condizioni», ha comunicato l’amministrazione, annunciando che nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino. «Purtroppo non possiamo annullare l’evento», ha detto il sindaco, Massimiliano Di Fazio, il volto rigato di lacrime: «Daniele e suo papà partecipavano alle manifestazioni, ci davano una mano», aggiunge.

I funerali di Daniele Giacu si terranno martedì 3 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Triora. Prima delle esequie sarà possibile rendere omaggio al giovane nella chiesa di Loreto, dove verrà allestita la camera ardente. Al termine della funzione il corteo proseguirà verso il Tempio crematorio di Sanremo. A dare il doloroso annuncio sono la mamma Tatiana, il papà Michael, le sorelle Andrea e Mia, gli zii, i nonni, i cugini, gli altri parenti e gli amici.