L’urto ha provocato danni sia al treno sia alla linea ferroviaria

Ventimiglia. La linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo resterà chiusa anche domani per consentire il ripristino dei danni all’infrastruttura causati dall’impatto del treno regionale 22958, partito da Ventimiglia e diretto a Cuneo, contro alcune pietre cadute sui binari dopo il distaccamento dal versante roccioso tra Bevera e Airole, nel tratto italiano della linea. L’impatto ha provocato la fuoriuscita di una ruota del treno dalla rotaia.

La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 16.30, in seguito all’incidente che ha coinvolto il convoglio sul quale viaggiavano circa quindici persone tra viaggiatori e personale ferroviario: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, la Polizia ferroviaria e personale di RfI.

L’urto ha provocato danni sia al treno sia alla linea ferroviaria, rendendo necessario l’intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la successiva riattivazione del servizio.