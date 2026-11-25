Ventimiglia . Paura nel pomeriggio lungo la linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo, dove un treno diretto verso il capoluogo di provincia piemontese ha urtato un enorme masso precipitato dalla montagna, nel tratto compreso tra la frazione ventimigliese di Bevera e il comune Airole. A seguito dell’impatto, il convoglio è deragliato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia ferroviaria e personale RfI, che hanno provveduto a far scendere i viaggiatori dal treno e ad accompagnarli fuori dalla linea ferroviaria in condizioni di sicurezza. Per proseguire il viaggio, i passeggeri sono stati poi trasferiti a bordo di alcuni taxi.