Sanremo. Un flusso musicale che attraversa epoche e linguaggi diversi, superando le distanze del tempo attraverso un unico respiro. Sabato 28 novembre 2026, alle ore 18.00, il palco del Teatro Cinema Centrale di Sanremo accoglie l’Orchestra Sinfonica di Sanremo per un nuovo appuntamento della stagione dal titolo “Tre tempi, un solo respiro. Dialogo tra autori di epoche e stili diversi”. Alla direzione il M° James Henshaw. Solista ospite il pianista Gianluca Imperato.

Il programma attraversa tre mondi musicali: il Romanticismo tedesco, il Novecento italiano e il Classicismo di scuola europea, in un percorso che mette in relazione sensibilità compositive differenti e assegna al pianoforte un ruolo centrale.

In apertura di concerto il Divertimento per orchestra ridotta e pianoforte obbligato di Franco Alfano. Noto al grande pubblico soprattutto per aver completato la Turandot di Puccini, il compositore legato a Sanremo rivela in questo raffinato brano una notevole sapienza timbrica e una scrittura vivace. Qui il pianoforte diventa un elemento integrato e prezioso dell’organico strumentale, contribuendo in modo determinante al carattere dell’intera composizione.

A seguire, il programma guarda alle grandi architetture del passato con la Sinfonia in re maggiore n. 200 di Luigi Cherubini. Scritta nel 1815 su commissione della Royal Philharmonic Society di Londra, è una pagina di grande equilibrio formale, vigore ritmico e trasparenza strumentale, apprezzata all’epoca anche da Ludwig van Beethoven.

La chiusura della serata con un altro salto temporale con Robert Schumann e la sua Introduzione e Allegro in re minore per pianoforte e orchestra op. 134. Composta nel 1853 come regalo di compleanno per la moglie Clara, questa pagina della produzione tarda del compositore si distingue per la sua struttura compatta e la densità emotiva. Il pianoforte solista non si limita a emergere dal tessuto orchestrale, ma dialoga con esso in un unico, appassionato slancio espressivo.

La sintesi del programma: tre compositori, un unico filo conduttore

Cosa unisce tre compositori così lontani nel tempo come Robert Schumann, Franco Alfano e Luigi Cherubini? A illustrare il legame il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo: “Il filo conduttore della serata è un viaggio tra epoche e atmosfere diverse, legate insieme da un unico ‘respiro’ musicale e dal ruolo centrale del pianoforte. Il programma accompagna il pubblico attraverso tre mondi sonori ben distinti: dalla passione intima e romantica di Schumann, dove il pianoforte dialoga a cuore aperto con l’orchestra, ai colori vivaci e moderni di Alfano – omaggio a un grande maestro legato proprio a Sanremo – in cui lo strumento diventa un ingranaggio prezioso dell’insieme, fino all’energia luminosa e travolgente della sinfonia di Cherubini. Un percorso pensato per sorprendere l’ascoltatore, mostrando come la musica sappia cambiare veste nel tempo parlando sempre alle emozioni”.

Gli interpreti

M° James Henshaw – Direttore

Direttore d’orchestra britannico residente in Germania, ha ottenuto una nomination agli Olivier Awards ed è vincitore del Primo Premio e del Premio dell’Orchestra al prestigioso Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra “Sergey Kussewitzky”. Si è formato al Clare College di Cambridge e alla Guildhall School of Music and Drama ed è stato il più giovane Chorus Master nella storia della English National Opera. Fondatore a Londra di The Outcry Ensemble, collabora regolarmente con importanti realtà musicali internazionali, tra cui la London Philharmonic Orchestra e il Festival di Glyndebourne.

Gianluca Imperato – Pianoforte

Nato a Palermo, si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, perfezionandosi successivamente in Germania e presso l’Università della Musica “Fryderyk Chopin” di Varsavia. Vincitore di oltre 30 concorsi pianistici nazionali e internazionali, ha realizzato apprezzate registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche, tra cui l’album A Piano Journey per l’etichetta Movimento Classical. Si esibisce regolarmente in festival e sale da concerto in tutta Europa.

Natale e Capodanno con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

La Fondazione prepara il suo pubblico alle celebrazioni di fine anno. Sul sito ufficiale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo è disponibile da oggi anche il calendario dei tradizionali concerti delle feste: gli appuntamenti dedicati al Natale e al Capodanno, sempre molto attesi e apprezzati dal pubblico. Un’occasione, anche per i molti che raggiungono Sanremo per i periodi di festa, per programmare fin d’ora le prossime occasioni di ascolto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Informazioni e biglietti: www.sinfonicasanremo.it