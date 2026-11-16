Tre consiglieri sistemano la passerella, Ventimiglia Progressista li bacchetta: «Vecchia politica»

In una nota dal titolo «E questo sarebbe il nuovo che avanza?», firmata da Luca Donzelli, Salvatore Mastroieni, Priscilla Cantarella e Maria Spinosi, il gruppo contesta il significato politico dell’intervento

Ventimiglia. La sistemazione delle assi della passerella a sbalzo sulla passeggiata a mare, divelte dalla mareggiata, diventa terreno di scontro politico a Ventimiglia. A intervenire è Ventimiglia Progressista, che critica l’iniziativa di tre consiglieri comunali – Roberto Parodi, esponente della maggioranza, e Gaetano Scullino e Domenico Martinetto, entrambi della minoranza – che nella giornata di ieri si sono adoperati per rimettere a posto i pannelli danneggiati dal mare.

In una nota dal titolo «E questo sarebbe il nuovo che avanza?», firmata da Luca Donzelli, Salvatore Mastroieni, Priscilla Cantarella e Maria Spinosi, il gruppo contesta il significato politico dell’intervento e il video diffuso dai tre amministratori per documentare l’operazione. Secondo Ventimiglia Progressista, dietro un gesto apparentemente semplice si nasconderebbe un modo di intendere la politica che il gruppo definisce riconducibile alle vecchie logiche.

«A Ventimiglia c’è chi governa e c’è chi si propone di mandarlo a casa. Peccato che si muovano tutti nella stessa orbita, quella di Scajola», scrivono i firmatari, riferendosi ai rapporti politici che, a loro giudizio, accomunerebbero maggioranza e opposizione.

Nel mirino anche il racconto dell’intervento, accompagnato da un video e dalla rivendicazione del carattere civico dell’iniziativa, oltre al riferimento a chi avrebbe avuto l’idea originaria della passeggiata. Per Ventimiglia Progressista, tuttavia, la questione non riguarda tanto la riparazione in sé, quanto il messaggio che ne deriva: «Quanto agli uffici tecnici e agli operai del Comune, il messaggio che passa è che se ne possa fare a meno. Si può decidere sul posto come sistemare e poi intestarsi l’intervento».

Il gruppo contesta in particolare quella che considera una personalizzazione di un’attività che dovrebbe rientrare nei normali compiti dell’amministrazione comunale. «Un servizio che il Comune deve a tutti diventa un favore personale, e chi lo fa se ne attribuisce il merito», si legge ancora nella nota.