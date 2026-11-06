Trasporti, assessore Scajola: «Da dicembre sei collegamenti ferroviari tra Ventimiglia e Genova, tre per direzione»

Imperia. Il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Ventimiglia e Genova, il ruolo strategico della stazione di confine e il futuro del Colle di Tenda. Sono alcuni dei temi affrontati dall’assessore regionale Marco Scajola, intervenuto a Imperia al convegno “Oltre i confini: strategie per la mobilità e la logistica tra Riviera di Ponente, Costa Azzurra e Piemonte”, organizzato nell’ambito di Olioliva Week 2026.

«Le infrastrutture sono un argomento centrale, perché non possiamo parlare di trasporti senza collegarli alle infrastrutture, siano esse stradali o ferroviarie», ha dichiarato Scajola, facendo il punto sugli interventi in programma sulla rete ferroviaria e, in particolare, sulla stazione di Ventimiglia.

L’assessore ha ricordato come il mancato potenziamento elettrico, completato soltanto nel 2025, abbia limitato la possibilità di far arrivare nel Ponente ligure i treni di nuova generazione, costringendo molti convogli a fermarsi ad Albenga. «Stiamo accelerando per recuperare il tempo perduto. Credo che ci siano ottime opportunità per questo territorio di aumentare i collegamenti con Genova, Milano e il resto d’Italia, ma anche di guardare con attenzione alla vicina Francia».

Una prima novità è attesa già a dicembre. «Intorno al 20 dicembre avremo sei collegamenti, tre all’andata e tre al ritorno, tra Ventimiglia e Genova, potenziati rispetto al passato», ha annunciato Scajola.

Sul fronte dei collegamenti transfrontalieri, l’assessore regionale si è soffermato anche sul Colle di Tenda, evidenziando le diverse posizioni tra Italia e Francia sulla gestione delle aperture. «È un tema straordinario e importante. Spesso, e lo dico col sorriso, facciamo un po’ di braccio di ferro con la Francia, perché loro sono un po’ più restrittivi sul tenere aperto il Tenda, mentre noi, insieme ai sindaci del territorio e alla Regione Piemonte, con la quale portiamo avanti da tempo una strategia comune, siamo per l’apertura».