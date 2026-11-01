Tra i caruggi della Pigna spicca il volo Samuel Petrolillo, sua l’undicesima edizione della Urban Downhill

Il vincitore della gara sanremese ha conquistato anche un lasciapassare d’eccezione: il pass per il “Red Bull Cerro Abajo” di Genova 2027, una delle competizioni internazionali più prestigiose e spettacolari della specialità

Sanremo. Tra salti e acrobazie mozzafiato, adrenalina, e passione. Nella suggestiva cornice del quartiere storico della Pigna, si è conclusa così questo pomeriggio l’undicesima edizione della Urban Downhill, l’evento sportivo che ormai da anni trasforma il cuore antico di Sanremo in una pista mozzafiato per le due ruote.

A trionfare nella classifica assoluta, al termine di una gara combattuta sul filo dei centesimi lungo le scalinate e i caruggi del centro storico, è stato Samuel Petrolillo, autore di una prova magistrale che ha lasciato a bocca aperta centinaia di appassionati e curiosi accorsi per l’occasione.

Ma quella del 2026 – organizzata dalla Sanremo Bike School sotto il coordinamento attento di Fabio Carota – non è stata una semplice edizione. Ha rappresentato a tutti gli effetti uno storico salto di qualità per la manifestazione matuziana. Per la prima volta nella storia del torneo, infatti, il vincitore della gara sanremese ha conquistato un lasciapassare d’eccezione: il pass per il “Red Bull Cerro Abajo” di Genova 2027, una delle competizioni internazionali più prestigiose e spettacolari della specialità. Un traguardo d’oro per Petrolillo, che il prossimo anno potrà così confrontarsi da protagonista con i più grandi interpreti mondiali della downhill urbana.

A fare da cornice al gran finale è stato il palco allestito nella centrale piazza Muccioli, dove si sono tenute le attesissime premiazioni alla presenza della consigliera comunale con delega allo sport Maura Ghisi, dell’assessore al turismo della Regione Liguria Luca Lombardi e del vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara.

Sul palco, a fare gli onori di casa portando la voce dell’amministrazione matuziana, è stata proprio Maura Ghisi: «Sono qui per portare i saluti del sindaco Alessandro Mager e dell’assessore allo Sport e al Turismo Alessandro Sindoni» – ha dichiarato la consigliera – «Faccio i miei più vivi complimenti a tutti gli atleti, che ci hanno regalato due giorni straordinari di sport, adrenalina e passione. L’amministrazione comunale e l’assessore Sindoni credono fortemente in questo evento, ed è proprio per questo motivo che negli anni è stato aumentato il contributo economico dedicato alla manifestazione. È inoltre davvero splendido che tutto questo spettacolo prenda vita e si svolga proprio tra i caruggi della nostra Pigna».

I risultati e le classifiche complete sono consultabili sul sito https://risultati.ficr.it/#/VAR/wiclax/URBAN%20DOWNHILL%202026/2026/54/45/14