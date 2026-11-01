Torri, il comitato torna all’attacco: «Strade dissestate e problemi di sicurezza ancora irrisolti»

Ventimiglia. Strade deteriorate, vegetazione fuori controllo, spazi pubblici trascurati e interventi sulla sicurezza ancora attesi. Il Comitato di Quartiere di Torri torna a sollecitare l’amministrazione comunale, denunciando una situazione di incuria che, secondo i residenti, si trascina da tempo nella frazione.

Tra le criticità segnalate c’è la strada per Torri Superiore, compreso l’accesso al parcheggio pubblico, descritta dal comitato come fortemente deteriorata. Problemi anche in via Canavai, dove il cemento si starebbe sgretolando rendendo più difficoltoso il passaggio, soprattutto in caso di pioggia. Preoccupa inoltre lo stato della vegetazione negli alvei del Bevera e del Rio Mere, indicato anche come Valun, per i possibili ostacoli al deflusso delle acque durante eventuali piene. Lungo alcuni tratti stradali, aggiunge il comitato, la vegetazione ridurrebbe anche la visibilità.

Critiche vengono mosse anche alla manutenzione dei giardinetti destinati ai bambini. Il comitato riferisce che recentemente due genitori volontari sono intervenuti personalmente per ripulire la bougainvillea presente nell’area, un episodio che viene indicato come esempio delle carenze nella cura degli spazi pubblici. Restano poi aperte due questioni considerate particolarmente rilevanti sotto il profilo della sicurezza. La prima riguarda la richiesta, avanzata nel settembre 2025, di realizzare un attraversamento pedonale rialzato davanti alla scuola elementare. La seconda è il consolidamento del piede del ponte sul Bevera, tema già oggetto di un’interrogazione in consiglio comunale nel 2023.

Il Comitato di Quartiere chiede infine una maggiore attenzione anche agli interventi che possono incidere sull’aspetto complessivo del borgo e un controllo più puntuale sulla loro esecuzione. «Non chiediamo privilegi, ma manutenzione, sicurezza e rispetto per il nostro territorio – dichiara Francesco Pastor, rappresentante del Comitato –. Torri merita risposte concrete e tempi certi. Perché i problemi ignorati oggi rischiano di diventare le emergenze di domani».