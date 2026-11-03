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Torna il Sanremo International Guitar Festival
Dal 10 al 14 novembre si svolge il Sanremo International Guitar Festival & Competition
Sanremo. Dal 10 al 14 novembre Sanremo si trasforma nuovamente nella capitale mondiale della chitarra classica. Il Teatro dell’Opera del Casinò accoglierà la dodicesima edizione del Sanremo International Guitar Festival & Competition, l’evento ideato e diretto dal Maestro Diego Campagna che riunisce i più grandi interpreti internazionali e i giovani talenti dello strumento.
L’edizione di quest’anno vedrà alternarsi sul palco artisti provenienti da numerose nazioni, tra cui Italia, Cina, Vietnam, Croazia, Messico, Serbia e Montenegro. Tra i protagonisti assoluti spicca il nome di Eliot Fisk, allievo prediletto di Andrés Segovia e figura di rilievo della rassegna, affiancato da virtuosi come Zoran Dukic, Lorenzo Micheli in coppia con Vera Danilina, Roberto Fabbri e Maurizio Colonna.
La novità: Sanremo Guitar Experience
La principale novità di questa edizione è il format “Sanremo Guitar Experience – Il Festival incontra la città”. Ogni sera, da mercoledì 11 a sabato 14 novembre a partire dalle ore 19:15, il Rêve Bistrot dell’Europa Palace diventerà la cornice di intermezzi musicali e momenti informali con gli artisti del festival e il direttore artistico Diego Campagna.
Il programma della manifestazione
- Martedì 10 novembre: Inizio alle ore 16:30 con il chitarrista Francesco Zoccali nell’ambito de “I Martedì Letterari”.
- Mercoledì 11 novembre: Alle ore 18:00 l’esibizione di Shiqi Zhou, Xuanxuan Sun e Ding Wuhong. Alle 19:15 spazio alla Sanremo Guitar Experience con Roberto Fabbri & Friends, e alle 21:00 concerto in Teatro con Roberto Fabbri, Francesca Romana Fabbri, Valeria Fabbri e Maurizio Di Fulvio.
- Giovedì 12 novembre: Alle ore 16:00 “Incontro Concerto” con Maurizio Colonna, che presenterà il nuovo progetto discografico “Over the Horizon for Guitar”. Alle 19:15 appuntamento al Rêve Bistrot con Diego Campagna & Friends, seguito alle 21:00 dai concerti di Zoran Dukic e Vu Ðức Hiền.
- Venerdì 13 novembre: Alle ore 17:30 esibizione di Chen Chuan, Hee-Young Lim e del Kroma Guitar Quartet. Alle 19:15 la Guitar Experience con Eliot Fisk & Friends e alle 21:00 Lorenzo Micheli in concerto con Vera Danilina.
- Sabato 14 novembre: Il gran finale si aprirà alle ore 17:00 con Eliot Fisk e Martín Madrigal Guzmán, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Natanael Espinoza. Alle 19:15 ultimo incontro al Rêve Bistrot e alle 21:00 chiusura in Teatro con Eliot Fisk e il GuitarDUO formato da Srdjan Bulatovic e Darko Nikcevic.
Informazioni sugli ingressi
Tutti i concerti in programma si svolgeranno ad ingresso libero e gratuito, ad eccezione dell’appuntamento di sabato 14 novembre alle ore 17:00 con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, i cui biglietti saranno gestiti direttamente dall’Orchestra.
L’evento è sostenuto dal Comune di Sanremo in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica, il Casinò di Sanremo e l’Europa Palace. Il Sindaco Alessandro Mager, l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni e il vertice del Casinò con il Presidente Giuseppe Di Meco hanno sottolineato la rilevanza culturale, turistica e d’immagine della manifestazione per la città. Come ricordato dal Direttore Artistico Diego Campagna, il festival unisce la valorizzazione delle radici locali a una visione internazionale, offrendo un punto d’incontro tra culture e generazioni diverse nel segno della grande musica.