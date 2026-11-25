Imperia . Il consiglio provinciale è convocato per lunedì 30 novembre alle 16. L’ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione dei verbali dal n.81 al n.91 adottati nella seduta consiliare del 30 ottobre 2026

2. Bilancio di Previsione 2026/2028 – variazione

3. Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale. Modifiche e integrazioni. Approvazione

4. Applicazione dell’avanzo accantonato per spese di personale – arretrati CCNL 28/10/2026

5. Debiti fuori bilancio da sentenze esecutive – riconoscimento di legittimità ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. A del Tuel.

6. Mozione ad oggetto: “Attivazione istituzionale e diplomatica a supporto della cittadina imperiese Nessy Guerra e della figlia Aicha bloccate in Egitto”