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Dal 13 al 15 novembre

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Torna al Casinò il “Torneo Città di Sanremo” dedicato al Burraco

12 novembre 2026 | 12:33
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di Redazione

Redazione

Torna al Casinò il &#8220;Torneo Città di Sanremo&#8221; dedicato al Burraco

Le gare si disputeranno sui tavoli allestiti in sala Privata e Privatissima

Sanremo. Si rinnova il forte legame tra il Casinò di Sanremo e gli appassionati di Burraco. Per tre giorni Sanremo diventa la capitale del gioco, che ritorna con la XI° edizione del “Torneo Città di Sanremo”, curato dall’Asd Bridge Club Sanremo. Hanno confermato la loro presenza 750 giocatori con una forte rappresentanza da tutte le regioni italiane, decise e decisi a “darsi battaglia” da domani 13 novembre sino a domenica 15 novembre quando verranno proclamati i vincitori.   

Le gare si disputeranno sui 183 tavoli allestiti in sala Privata e Privatissima, dove si disputeranno i diversi confronti tra giocatori particolarmente esperti nelle tattiche di un gioco che sta annoverando sempre nuove cultrici e cultori. 

«Siamo felici di ospitare le tante e i tanti appassionati di Burraco che ancora una volta si riuniscono nelle nostre sale per il loro Campionato Nazionale. Si è creata una proficua collaborazione legata all’apprezzamento verso l’organizzazione e verso l’eleganza dei luoghi. Diamo il benvenuto alle giocatrici e ai giocatori di questo antico gioco di carte, augurando divertenti partite all’insegna del sano agonismo.», afferma il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, con la consigliera Sonia Balestra e il consigliere Mauro Menozzi.

«Questa edizione ha battuto il record di partecipanti rispetto a tutte le altre. Siamo particolarmente soddisfatti dell’accoglienza ricevuta e del successo del torneo.», dice il presidente dell’Asd Bridge Club Sanremo Massimo Gangale. 

Il Burraco è un gioco di carte della famiglia della Pinnacola, nato probabilmente in Uruguay intorno agli anni quaranta come variante della Canasta (dalla quale comunque si differenzia sensibilmente in regole e tattiche), diffusosi in Italia intorno agli anni ottanta. L’etimologia del nome dovrebbe derivare dal portoghese buraco .

Si gioca con due mazzi di carte da scala, comprensivi dei quattro jolly, le stesse usate anche per poker, bridge e ramino, con la sola variante che tutte le carte di valore 2 (le cosiddette pinelle del gioco, che sono le matte come i jolly) hanno sotto l’indice un simbolo formato da una stella inscritta in un cerchietto. Nella versione più diffusa, i quattro giocatori si affrontano in due coppie.