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Terzorio, riapre il Centro Sociale Polivalente dopo i lavori di riqualificazione

8 novembre 2026 | 07:23
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di Stefania Orengo

Stefania Orengo

Terzorio, riapre il Centro Sociale Polivalente dopo i lavori di riqualificazione

Domenica 15 novembre l’inaugurazione degli spazi rinnovati e la proiezione di un docufilm dedicato all’ultimo storico pastore della valle Argentina

Terzorio. Il Centro Sociale Polivalente riapre le porte alla comunità dopo un lungo periodo di chiusura e gli interventi di efficientamento energetico, adeguamento alle norme di sicurezza e miglioramento dell’accessibilità. L’inaugurazione è in programma domenica 15 novembre alle 16.30, quando i cittadini potranno tornare a utilizzare uno spazio pubblico destinato alle attività collettive.

Per celebrare la riapertura, l’amministrazione comunale ha organizzato anche un appuntamento culturale. Alle 17 è prevista la proiezione del docufilm «Lo chiamavano Giuvanin – 90 anni dell’Alpe in Liguria», dedicato alla vita dell’ultimo storico pastore della valle Argentina.

La giornata si concluderà con un rinfresco, occasione per ritrovarsi nei locali rinnovati e restituire al paese un luogo di incontro e socialità.