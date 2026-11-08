Terzorio, riapre il Centro Sociale Polivalente dopo i lavori di riqualificazione

Terzorio. Il Centro Sociale Polivalente riapre le porte alla comunità dopo un lungo periodo di chiusura e gli interventi di efficientamento energetico, adeguamento alle norme di sicurezza e miglioramento dell’accessibilità. L’inaugurazione è in programma domenica 15 novembre alle 16.30, quando i cittadini potranno tornare a utilizzare uno spazio pubblico destinato alle attività collettive.