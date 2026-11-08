Terzorio, riapre il Centro Sociale Polivalente dopo i lavori di riqualificazione
Domenica 15 novembre l’inaugurazione degli spazi rinnovati e la proiezione di un docufilm dedicato all’ultimo storico pastore della valle Argentina
Terzorio. Il Centro Sociale Polivalente riapre le porte alla comunità dopo un lungo periodo di chiusura e gli interventi di efficientamento energetico, adeguamento alle norme di sicurezza e miglioramento dell’accessibilità. L’inaugurazione è in programma domenica 15 novembre alle 16.30, quando i cittadini potranno tornare a utilizzare uno spazio pubblico destinato alle attività collettive.
Per celebrare la riapertura, l’amministrazione comunale ha organizzato anche un appuntamento culturale. Alle 17 è prevista la proiezione del docufilm «Lo chiamavano Giuvanin – 90 anni dell’Alpe in Liguria», dedicato alla vita dell’ultimo storico pastore della valle Argentina.
La giornata si concluderà con un rinfresco, occasione per ritrovarsi nei locali rinnovati e restituire al paese un luogo di incontro e socialità.