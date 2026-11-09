Tennistavolo Regina, tornei “mostruosi” di ping pong a Imperia e Sanremo

Imperia. Il Tennistavolo Regina prosegue le celebrazioni per il suo 50° anniversario di fondazione (1976-2026) con una serie di iniziative che coinvolgono diverse località del Ponente ligure. L’attività sportiva della società si sviluppa infatti tra Sanremo, Taggia, Imperia e Santo Stefano al Mare, con appuntamenti pensati per promuovere il tennistavolo e coinvolgere appassionati di ogni provenienza.

Tra le iniziative organizzate nei giorni scorsi, particolare spazio è stato dedicato ai tornei a tema Halloween, durante i quali le maschere più terrificanti hanno accompagnato le sfide davanti al tavolo, mettendo alla prova tecnica e abilità dei partecipanti in un clima di entusiasmo e divertimento.

Due le competizioni disputate, rispettivamente a Imperia e Sanremo, che hanno visto la partecipazione di atleti provenienti anche dall’estero e da diverse città italiane.

Il torneo di Imperia, ospitato nella palestra di largo Ghiglia, è stato vinto dall’ucraino Mykola Kozhara, davanti al polacco Tomasz Kubinski. Terzo posto per Agostino Bolognese, di Sesto San Giovanni, seguito da Anna Freducci di Pavia. Quinto Francesco Maglio di Genova, sesto Alessandro Nicoletti di Bordighera, settimo Enzo Santucci e ottavo Fabio Loi, entrambi di Torino.

A Sanremo, nella struttura del Mercato dei Fiori di Valle Armea, a conquistare il primo posto è stato invece lo svedese Carl Amoui. Seconda posizione per Andrea Muratori di Imperia e terza per Ayoub Berdai, proveniente dal Marocco. Quarto Rinaldo Camillo, quinto Elia Faleschini, entrambi di Imperia. A seguire Vittorio Vignale e Fabrizio Pastore, di Sanremo, rispettivamente sesto e settimo, e Pasquale Remigio D’Aquaro, ottavo.