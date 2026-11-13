Teatro gremito per Ezio Greggio e il “Montecarlo Film Festival” al Casinò di Sanremo

Grande mattatore Ezio Greggio affiancato da Renata Cantamessa ha illustrato le finalità dell’importante rassegna che ha valorizzato la commedia italiana

Sanremo. Il tributo del pubblico del teatro dell’Opera del Casinò ha salutato Ezio Greggio e i suoi ospiti Vanessa Incontrada, Fausto Brizzi, Paul Belmondò, Yvonne Sciò, Elena Izzo e Silvia Signore nella serata dedicata alla presentazione della ventitreesima edizione del “Monte-Carlo Film Festival” de la Comédie, evento ideato e diretto da Ezio Greggio.

Grande mattatore Ezio Greggio affiancato da Renata Cantamessa ha illustrato le finalità dell’importante rassegna che ha valorizzato la commedia italiana e ha coinvolto i giurati ed amici: Vanessa Incontrada, Fausto Brizzi, Paul Belmondò, Yvonne Sciò, Elena Izzo e Silvia Signore, che hanno ricevuto il trofeo del Casinò di Sanremo. Hanno premiato l’assessore Alessandro Sindoni, il presidente e amministratore del Casinò Giuseppe Di Meco, Il consigliere Mauro Menozzi, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola, e il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola.

Si è rinnovata anche l’importante iniziativa lanciata da Ezio Greggio. Grazie all’intesa con il Comune di Sanremo e con il Casinò, in occasione dell’apertura del suo Festival, ha destinato cinquanta biglietti per assistere alla serata di gala della 23ª edizione del “Monte-Carlo Film Festival”, in programma sabato 14 novembre alle ore 19 presso il Grimaldi Forum nel Principato di Monaco. Per gli assegnatari il Casinò ha organizzato un servizio gratuito di pullman da Sanremo a Monaco.

Si tratta della serata di premiazione del Festival, alla quale parteciperanno personalità del cinema internazionale e della televisione. La Giuria della 23ª edizione è presieduta dal regista Fausto Brizzi. Sono inoltre previsti ospiti a sorpresa che accompagneranno Ezio Greggio in questa speciale serata, patrocinata da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.

«Sono felice di tornare col mio festival a Sanremo assieme alla Giuria ed altri ospiti dopo il successo dello scorso anno. La Joint Venture tra il festival della Commedia e la città di Sanremo è nel segno del sorriso in un momento storico difficile. Insieme da Sanremo e da Monaco lanceremo un messaggio di pace e speranza. W il Montecarlo Film Festival e W Sanremo.», esclama Ezio Greggio.

«Accogliamo sempre con grande entusiasmo Ezio Greggio e la sua kermesse a Sanremo. La splendida cornice di pubblico di ieri sera testimonia il legame speciale che unisce la nostra città alla grande comicità e al cinema internazionale. Ringrazio Ezio Greggio per l’affetto che dimostra ogni volta per Sanremo e per questa partnership che continua a regalarci grandi emozioni.», dice l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni.

«Con questa importante partnership con Ezio Greggio e il Monte-Carlo Film Festival abbiamo realizzato un evento che è stato premiato dalla risposta della città e non solo, e che cementa i legami con la vicina Francia. Si riallaccia con la cultura cinematografica di Sanremo e del Casinò spesso set di importanti produzioni. Ringraziamo Ezio Greggio e tutti i suoi ospiti che ieri sera abbiamo applaudito e premiato nel nostro teatro e che ci aspettano sabato a Monaco.», sottolinea il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco con la consigliera Sonia Balestra e il consigliere Mauro Menozzi.