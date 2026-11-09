Tanti delegati al Teatro del Casinò per la 21ª Assemblea del Club Alpino Italiano

Sanremo. Il Teatro del Casinò di Sanremo ha ospitato la 21ª Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano per le regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 130 rappresentanti provenienti dal Nord-Ovest, riuniti per tracciare il bilancio delle attività dell’anno in corso e definire le linee programmatiche e gli obiettivi dell’associazione in vista del 2027.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale, portati dal consigliere Vittorio Toesca. Nel suo intervento ha evidenziato lo spirito di comunità che anima il Sodalizio, richiamando un proverbio d’origine africana: «Se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai in compagnia».

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Sezione CAI di Sanremo, Giacomo Bellini, che ha rimarcato l’importanza dell’Assemblea come momento centrale della vita associativa e democratica del Club Alpino. Bellini ha ringraziato i presidenti dei Gruppi regionali Bruno Migliorati, Marco Bonelli e Roberto Manfredi per la conduzione dei lavori, l’Assessore Chicca Dedali per il sostegno dell’Amministrazione e la dottoressa Marzia Taruffi per la disponibilità della prestigiosa sede del Casinò.