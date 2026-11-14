Villa Boselli piena per il convegno sul clima. Brugnolo: «AltreMenti nasce per incontrare altre realtà e costruire insieme»

Arma di Taggia. Un pomeriggio dedicato agli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico e, soprattutto, alle possibili risposte delle città: dalla necessità di aumentare gli spazi verdi alle conseguenze delle alte temperature sulla salute fisica e mentale, fino al ruolo della politica e della pianificazione urbanistica nell’adattamento ai nuovi scenari climatici.

A confrontarsi con il pubblico sono stati il dottor Mario Frusi, referente ISDE – Medici per l’Ambiente, intervenuto sul tema “Poco verde e molto caldo ci fanno male”; la psicologa e psicoterapeuta Laura Ferrari, che ha affrontato il rapporto tra clima e salute mentale; l’architetta Francesca Coppola, assessora all’Urbanistica e al Verde della città di Genova, con un approfondimento dedicato alla domanda “Quale città per mitigare il clima?”; e Simona Simonetti, consigliera comunale di Finale Ligure, intervenuta sul ruolo della politica nel contrasto all’emergenza climatica.

Un appuntamento che ha registrato una presenza numerosa, con Villa Boselli affollata fino alle scale, come sottolinea la presidente di AltreMenti Barbara Brugnolo.

«Come AltreMenti siamo rimasti molto soddisfatti della partecipazione all’evento di sabato e voglio, personalmente e a nome dell’associazione, ringraziare tutte le persone intervenute», afferma Brugnolo. «I relatori sono stati eccellenti e hanno dato una visione chiara e precisa di un problema sempre più sentito come quello del cambiamento climatico e della necessità di trasformare parallelamente anche le nostre città, aumentando gli spazi verdi e progettando luoghi capaci di favorire la socialità ed evitare l’isolamento delle persone».

A colpire particolarmente gli organizzatori è stato anche il confronto proseguito al termine degli interventi. «Una delle soddisfazioni maggiori è stata vedere tante persone avvicinarsi ai relatori dopo il convegno per rivolgere loro domande e approfondire personalmente gli argomenti affrontati. È il segnale che l’interesse è stato alto e che gli interventi sono stati apprezzati».

Per AltreMenti, però, l’iniziativa ha rappresentato anche qualcosa di più: il primo esperimento di collaborazione strutturata con altre associazioni del territorio.

«Collaborare con altre tre realtà significa concretizzare quello che per AltreMenti è fondamentale: incontrare altre persone, altre esperienze e altre idee, confrontarsi e provare insieme a costruire un futuro migliore», prosegue Brugnolo. «Per questo il nostro ringraziamento va a Italia Nostra, Gente Comune e Centro Culturale Tabiese, con cui è stato un piacere collaborare, parlare e organizzare. Questo scambio culturale è stato il primo, ma certamente non vuole essere l’ultimo».

Un modello che l’associazione nata appena pochi mesi fa intende quindi proseguire, puntando sulla contaminazione tra competenze, associazionismo e partecipazione dei cittadini.

Brugnolo riserva infine un ringraziamento particolare al gruppo che ha dato vita ad AltreMenti: «Va alle persone che cinque mesi fa ho coinvolto in questa avventura e che hanno aderito immediatamente, senza riserve, prima alla costituzione e poi alla costruzione quotidiana dell’associazione. Sono loro il motore e la benzina di AltreMenti».