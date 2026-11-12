Taggia, il Pd lancia il “campo largo” per sfidare Chiara Cerri

L’iniziativa punta a unire le forze e a intavolare i primi incontri operativi con i vari gruppi di minoranza e le liste civiche del territorio

Taggia. La campagna elettorale per le comunali della prossima primavera a Taggia comincia a scaldare i motori e il primo scossone arriva dal centrosinistra.

Il Partito Democratico ha ufficialmente aperto i cantieri per la costruzione di un “campo largo”, candidandosi a ruolo di soggetto federatore per compattare tutte le anime alternative all’attuale amministrazione guidata da Mario Conio.

L’iniziativa, portata avanti dai dem Davide Caldani e Gabriele Cascino punta a unire le forze e a intavolare i primi incontri operativi con i vari gruppi di minoranza e le liste civiche del territorio. L’obiettivo dichiarato è chiaro: costruire un’alternativa solida e unita in vista delle urne, contrapponendosi al blocco di centrodestra che vede in Chiara Cerri (affiancata dal vicesindaco Espedito Longobardi) il punto di riferimento in continuità con il mandato Conio.

La mossa del Pd ha già incassato il via libera di Alleanza Progressista per Taggia. Attraverso una nota a firma di Daniela Lantrua, il gruppo ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del tavolo di negoziazione, ponendo però paletti ben precisi: “Niente accordi preconfezionati o logiche di convenienza”, avvisano dalla base progressista, sottolineando che l’asse si reggerà su una forte identità valoriale e che al centro dell’agenda non dovranno esserci personalismi o strategie legate ai singoli individui.

Il quadro politico locale resta comunque in pieno movimento. Nelle prossime settimane il Pd e Alleanza Progressista incontreranno gli altri gruppi di opposizione e le diverse anime civiche — da Giuseppe Federico (“Progettiamo il futuro”) a Barbara Brugnolo, passando per Mario Manni, Alberto Pin n Fulvia Alberti (“Altamarea”) e Luigi Barisciani.