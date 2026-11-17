Taggia: Rinnovati i vertici del CCRR per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Jasmine Pecile e Bice Manzo elette vicesindache alla presenza degli assessori Fichera e Dumarte.—–Si sono riuniti questa mattina i Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Taggia per l’elezione dei nuovi rappresentanti degli studenti. La seduta si è svolta alla presenza degli assessori comunali Manuel Fichera e Barbara Dumarte.Le elezioni per le scuole primarie

Il commento dell’amministrazione comunale. Gli assessori Manuel Fichera e Barbara Dumarte hanno sottolineato l’importanza del percorso educativo e civico:> “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dà agli alunni l’opportunità di confrontarsi, rappresentare i propri compagni e portare all’attenzione del Comune proposte che nascono dalla loro esperienza quotidiana a scuola e sul territorio. Come amministratori, ci impegniamo ad ascoltare le loro idee e a capire insieme quali possano diventare progetti per la comunità. Ringraziamo le insegnanti e gli insegnanti, e le dirigenti scolastiche che accompagnano questo percorso. Auguriamo buon lavoro alle sindache, alle vicesindache e a tutti i consiglieri e le consigliere.”