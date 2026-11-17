Taggia, eletti i nuovi rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Aurelie Beraldi e Fulvia Arnaldi sono le nuove sindache
Taggia: Rinnovati i vertici del CCRR per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Jasmine Pecile e Bice Manzo elette vicesindache alla presenza degli assessori Fichera e Dumarte.—–Si sono riuniti questa mattina i Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Taggia per l’elezione dei nuovi rappresentanti degli studenti. La seduta si è svolta alla presenza degli assessori comunali Manuel Fichera e Barbara Dumarte.Le elezioni per le scuole primarie
Per il CCRR delle scuole primarie è stata eletta sindaca Aurelie Beraldi (primaria di Arma di Taggia), mentre Jasmine Pecile (primaria di Taggia) ha assunto la carica di vicesindaca.
I componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per la scuola primaria sono:
- Arma di Taggia: Aurelie Beraldi, Arwa Malouki, Azzurra Chianese, Isabel Esposito, Cecilia Di Dante, Camilla Di Giorno, Caterina Pinazzi.
- Levà: Gaia Bassilana, Andrea Hallulli, Claudia Spelta, Samuele Terranova, Isa Ceravolo, Dafne Casali, Lorenzo De Filpo.
- Taggia: Jasmine Pecile, Chloe Chindamo, Aurora Cirelli, Damiano D’Aguì, Nicolae Dimitriu, Chams Ellahgui, Nina Regazzoni.
Le elezioni per le scuole secondarie di primo grado
Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, la nuova sindaca eletta è Fulvia Arnaldi (Istituto Comprensivo Taggia-Valle Argentina), affiancata dalla vicesindaca Bice Manzo (Istituto Comprensivo Pastonchi di Arma).
Siedono in Consiglio per le scuole secondarie:
- IC Taggia-Valle Argentina: Fulvia Arnaldi, Luca Lanfranchi, Benedetta D’Aguì, Serena Bianco, Michael Nika, Alessio Agnone, Camilla Provveduto, Silvia Negroni, Francesca Ruggiero.
- IC Pastonchi di Arma: Bice Manzo, Ludovica Zaffarano, Elia Guardiani, Emanuele Fusaro, Kira Sidletska, Martina Schiavi, Rebecca Chianese, Amelia Navone, Gafar Hanen Walid Mahmoud Aboelenin, Agata Ferrari, Azzurra Mandica, Alessandro Marconi, Ettore D’Alenia, Emanuele Gagliardo.
Il commento dell’amministrazione comunale. Gli assessori Manuel Fichera e Barbara Dumarte hanno sottolineato l’importanza del percorso educativo e civico:> “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dà agli alunni l’opportunità di confrontarsi, rappresentare i propri compagni e portare all’attenzione del Comune proposte che nascono dalla loro esperienza quotidiana a scuola e sul territorio. Come amministratori, ci impegniamo ad ascoltare le loro idee e a capire insieme quali possano diventare progetti per la comunità. Ringraziamo le insegnanti e gli insegnanti, e le dirigenti scolastiche che accompagnano questo percorso. Auguriamo buon lavoro alle sindache, alle vicesindache e a tutti i consiglieri e le consigliere.”