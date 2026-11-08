Sumo squat, l’esercizio per allenare glutei, gambe e interno coscia

Imperia. Rafforzare glutei, gambe e interno coscia con un unico esercizio. È questo uno dei principali vantaggi del sumo squat, una variante dello squat tradizionale particolarmente indicata nei programmi di allenamento femminile. Nel nuovo appuntamento con la rubrica Fitness 24, il personal trainer David ne illustra caratteristiche, benefici e corretta tecnica di esecuzione.

A distinguere il sumo squat dalla versione classica è soprattutto la posizione dei piedi, più distanziati rispetto alla larghezza delle spalle e con le punte rivolte verso l’esterno. Questa impostazione consente di coinvolgere diversi gruppi muscolari della parte inferiore del corpo, favorendo lo sviluppo della forza e il controllo del movimento.

Quali muscoli lavorano? Il sumo squat sollecita principalmente i glutei, impegnati durante la discesa e la successiva estensione dell’anca, contribuendo allo sviluppo di volume e tonicità. I quadricipiti intervengono soprattutto nella fase di risalita, mentre gli adduttori, ovvero la muscolatura dell’interno coscia, partecipano al movimento e alla stabilizzazione degli arti inferiori.

Un ruolo significativo è svolto anche dal core: addominali e stabilizzatori del tronco aiutano a mantenere una postura corretta e l’equilibrio durante l’esecuzione.

I benefici del sumo squat Uno dei punti di forza di questo esercizio è la possibilità di allenare contemporaneamente più distretti muscolari. Oltre a favorire il rafforzamento di gambe e glutei, contribuisce a migliorare la stabilità del bacino e il controllo motorio. La versatilità rappresenta un altro vantaggio. Il sumo squat può essere adattato a diversi livelli di preparazione fisica ed eseguito a corpo libero oppure utilizzando manubri, kettlebell, bilanciere o multipower, modulando progressivamente il carico.

Come eseguirlo correttamente La tecnica è determinante per ottenere risultati e ridurre il rischio di errori. Si parte posizionando i piedi oltre la larghezza delle spalle, con le punte leggermente orientate verso l’esterno. La schiena deve mantenere una posizione neutra, il petto aperto e l’addome attivo.

Da questa postura si inspira e si avvia la discesa, flettendo contemporaneamente anche e ginocchia. Il movimento deve essere controllato, facendo attenzione a mantenere queste ultime nella stessa direzione delle punte dei piedi. La profondità dell’accosciata dipende dalla mobilità individuale e dalla capacità di conservare un corretto assetto corporeo. Durante la risalita si espira, spingendo sul pavimento e contraendo la muscolatura di glutei e cosce.

La qualità conta più delle ripetizioni Come sottolinea il personal trainer David, il sumo squat non deve essere considerato soltanto una variante dello squat tradizionale finalizzata al miglioramento estetico, ma uno strumento da inserire in una programmazione mirata. Per ottenere risultati è necessario personalizzare la distanza tra i piedi, la profondità dell’accosciata, il peso utilizzato e il numero di ripetizioni, tenendo conto della struttura fisica, della mobilità articolare e del livello di preparazione.

Eseguire molte ripetizioni, da solo, non basta. A fare la differenza sono la qualità del gesto, la progressione dei carichi e una corretta pianificazione dell’attività. Allenare glutei e gambe significa quindi non soltanto lavorare sull’aspetto fisico, ma anche costruire forza, funzionalità ed equilibrio. Un obiettivo che passa attraverso la tecnica e la costanza, senza trascurare le caratteristiche individuali.