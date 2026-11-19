Studenti del Colombo a lezione con la Protezione civile di Taggia: prove antincendio e mezzi operativi
Le classi 1ª e 2ª IPEL del plesso di Arma alla scoperta del volontariato e delle tecniche di intervento nelle emergenze
Taggia. Dalla teoria alla pratica per gli studenti delle classi 1ª e 2ª IPEL dell’Istituto di Istruzione Superiore «C. Colombo» di Sanremo, che hanno incontrato i volontari della Protezione civile di Taggia per una lezione di educazione civica dedicata alla sicurezza del territorio e alla gestione delle emergenze.
L’iniziativa è stata organizzata grazie alla disponibilità della professoressa Alessandra Cerri, fiduciaria del plesso di Arma e responsabile della locale stazione operativa. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attività della squadra, impegnata nella prevenzione dei rischi e negli interventi a tutela della popolazione. Durante l’incontro, gli operatori hanno illustrato il ruolo del volontariato, le diverse situazioni che richiedono un’azione tempestiva e le modalità di collaborazione con gli altri enti e corpi coinvolti nelle operazioni di soccorso.
Spazio anche alle esercitazioni pratiche. Gli alunni hanno potuto osservare e utilizzare alcune delle attrezzature in dotazione, sperimentare le tecniche di base per lo spegnimento di un incendio e salire a bordo dei mezzi impiegati nelle attività sul campo.
La visita ha permesso di approfondire il valore della preparazione, della responsabilità individuale e del lavoro di gruppo, offrendo ai partecipanti un’esperienza diretta delle competenze necessarie per affrontare le situazioni di rischio. Un’occasione anche per avvicinare i giovani a una realtà aperta alla partecipazione dei cittadini a partire dai 16 anni, attraverso un impegno concreto al servizio della comunità.