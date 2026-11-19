Taggia. Dalla teoria alla pratica per gli studenti delle classi 1ª e 2ª IPEL dell’Istituto di Istruzione Superiore «C. Colombo» di Sanremo, che hanno incontrato i volontari della Protezione civile di Taggia per una lezione di educazione civica dedicata alla sicurezza del territorio e alla gestione delle emergenze.

L’iniziativa è stata organizzata grazie alla disponibilità della professoressa Alessandra Cerri, fiduciaria del plesso di Arma e responsabile della locale stazione operativa. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attività della squadra, impegnata nella prevenzione dei rischi e negli interventi a tutela della popolazione. Durante l’incontro, gli operatori hanno illustrato il ruolo del volontariato, le diverse situazioni che richiedono un’azione tempestiva e le modalità di collaborazione con gli altri enti e corpi coinvolti nelle operazioni di soccorso.