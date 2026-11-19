FEE e SEquS sollecitano l’apertura di un tavolo di confronto tecnico per individuare soluzioni alternative al taglio degli alberi. Secondo gli ecologisti, il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale in via Padre Semeria potrebbe essere realizzato impiegando nuove tecniche e tecnologie idonee a preservare il patrimonio arboreo esistente senza ricorrere agli abbattimenti.

Nel comunicato trasmesso, le associazioni sottolineano come la tutela degli alberi e della biodiversità sia strettamente legata alla salute pubblica e alla resilienza urbana:> *”È inaccettabile che, nel pieno di una crisi climatica e di biodiversità riconosciuta a livello internazionale, il patrimonio arboreo urbano venga trattato come un ostacolo e non come una risorsa fondamentale per la salute pubblica, la qualità dell’aria e la resilienza delle città. Il caso di Sanremo deve rappresentare un punto di svolta: non è più tollerabile che interventi potenzialmente lesivi della biodiversità avvengano nel silenzio o nella normalizzazione.”*