“Stop all’abbattimento degli alberi in via Padre Semeria”
FEE e SEquS chiedono un tavolo di confronto
Sanremo. A seguito della notizia del nulla osta concesso dalla Soprintendenza all’abbattimento delle alberature lungo via Padre Semeria, le associazioni Federazione Ecologisti Europei (FEE) e SEquS – Sostenibilità Equità Solidarietà intervengono pubblicamente per chiedere l’immediata sospensione del provvedimento e l’avvio di un dialogo con le istituzioni.Le richieste delle associazioni
FEE e SEquS sollecitano l’apertura di un tavolo di confronto tecnico per individuare soluzioni alternative al taglio degli alberi. Secondo gli ecologisti, il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale in via Padre Semeria potrebbe essere realizzato impiegando nuove tecniche e tecnologie idonee a preservare il patrimonio arboreo esistente senza ricorrere agli abbattimenti.
Oltre all’intervento specifico sulla via, le due sigle chiedono l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con l’Amministrazione comunale per discutere i futuri programmi di gestione, tutela e cura del verde pubblico cittadino.”Gli alberi sono una risorsa per la salute pubblica”
Nel comunicato trasmesso, le associazioni sottolineano come la tutela degli alberi e della biodiversità sia strettamente legata alla salute pubblica e alla resilienza urbana:> *”È inaccettabile che, nel pieno di una crisi climatica e di biodiversità riconosciuta a livello internazionale, il patrimonio arboreo urbano venga trattato come un ostacolo e non come una risorsa fondamentale per la salute pubblica, la qualità dell’aria e la resilienza delle città. Il caso di Sanremo deve rappresentare un punto di svolta: non è più tollerabile che interventi potenzialmente lesivi della biodiversità avvengano nel silenzio o nella normalizzazione.”*
La richiesta di FEE e SEquS si unisce quindi al dibattito cittadino sulla gestione del verde urbano a Sanremo, auspicando che la difesa delle alberature e della fauna selvatica diventi una priorità condivisa per il futuro del territorio.