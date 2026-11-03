Stadio arena da 13mila posti, la Sanremese perde anche al Consiglio di Stato

Sanremo. Una bocciatura su tutta la linea, che chiude la lunga battaglia giudiziaria sulla trasformazione dello stadio Comunale di Sanremo in un’arena polifunzionale da oltre 13mila spettatori. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla Sanremese Calcio contro il Comune, confermando la legittimità dello stop imposto al faraonico progetto promosso nel 2023 dall’allora presidente Alessandro Masu. E soprattutto ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni di Palazzo Bellevue, che aveva preteso garanzie sulla sostenibilità economica dell’investimento, sulla capacità finanziaria dei promotori e sulle conseguenze urbanistiche di un intervento destinato a cambiare radicalmente il volto di corso Mazzini.

Con la sentenza numero 7950, pubblicata ieri, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Tar Liguria numero 338 del 28 marzo 2025, respingendo tutte le censure rimaste oggetto dell’appello e condannando la S.S.D. Sanremese Calcio srl al pagamento di 6mila euro di spese processuali, oltre accessori e spese generali, in favore del Comune di Sanremo. A difendere Palazzo Bellevue sono stati gli avvocati Mauro Vallerga e Filippo Scorcucchi, che hanno visto confermata anche in secondo grado la legittimità dell’operato dell’amministrazione. Un risultato rilevante per la difesa del Comune, considerata la complessità della controversia e il peso economico e urbanistico della proposta. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto l’impostazione secondo cui la valutazione del pubblico interesse non poteva prescindere da un’analisi concreta della fattibilità dell’iniziativa, già nella fase preliminare.

La vicenda nasce nell’ottobre 2023, quando la Sanremese, all’epoca guidata da Masu, presenta un documento di fattibilità delle alternative progettuali, il cosiddetto DocFap, previsto dal decreto legislativo 38 del 2021, noto come decreto Stadi. Sul tavolo vengono prospettate due ipotesi: la ristrutturazione dell’impianto esistente oppure la sua trasformazione integrale in una moderna arena multifunzionale, capace di ospitare oltre 13mila spettatori e una quarantina di eventi all’anno. Un’operazione di portata ben superiore alla semplice riqualificazione di uno stadio calcistico, che avrebbe comportato una profonda trasformazione dell’area e un rapporto concessorio con il Comune della durata prevista di 99 anni. Già il 15 novembre 2023 Palazzo Bellevue aveva chiesto alla società una serie di integrazioni documentali. In particolare, un piano economico-finanziario analitico, indicazioni sulla bancabilità dell’iniziativa, elementi relativi alla capacità finanziaria del promotore e i nominativi delle altre società coinvolte nell’operazione. La Sanremese aveva contestato quelle richieste, sostenendo che fossero premature rispetto alla fase preliminare del procedimento. Secondo il club, l’amministrazione avrebbe illegittimamente sovrapposto le verifiche iniziali, finalizzate al riconoscimento del pubblico interesse, a quelle più approfondite previste nella successiva conferenza dei servizi decisoria.

È su questo punto che il Consiglio di Stato interviene con particolare nettezza. I giudici ricordano che la normativa, già nel momento della presentazione della proposta, richiedeva un piano economico-finanziario idoneo a dimostrare la sostenibilità dell’intervento, una documentazione proporzionata alle sue dimensioni e una valutazione della bancabilità e dell’equilibrio economico della concessione. La sentenza sottolinea che, di fronte a un progetto destinato a una «radicale trasformazione urbanistica dell’area», il Comune aveva pieno titolo a pretendere approfondimenti. E richiama espressamente le conseguenze che un’arena da oltre 13mila spettatori e circa quaranta eventi annuali avrebbe potuto produrre sulla mobilità urbana, sul sistema dei parcheggi, sul traffico e sul contesto abitativo. Per Palazzo Spada, le richieste di integrazione erano quindi giustificate dalla necessità di verificare concretamente la realizzabilità dell’operazione. Non si trattava di adempimenti eccessivi o estranei alla fase preliminare, ma di elementi indispensabili per valutare la proposta.

I giudici spiegano che la normativa impone un «sufficiente grado di approfondimento» sulla sostenibilità economico-finanziaria e urbanistico-sociale dell’iniziativa, necessario a consentire all’amministrazione una valutazione effettiva della «serietà dell’intervento prospettato». Un passaggio particolarmente significativo riguarda proprio l’accusa della Sanremese di avere subito un aggravamento ingiustificato del procedimento. Secondo il Consiglio di Stato, chiedere tali verifiche «non aggrava affatto il procedimento né ne allunga i tempi», perché serve ad accertare fin dall’inizio la concretezza dell’operazione, evitando di impegnare ulteriori risorse e attività amministrative su una proposta non sufficientemente definita. Il pronunciamento respinge quindi la tesi della società secondo cui il Comune avrebbe confuso la conferenza preliminare con quella decisoria. Al contrario, la possibilità di richiedere documenti finanziari, approfondimenti tecnici e persino modifiche progettuali è espressamente prevista dalla normativa. Da qui un altro passaggio centrale della motivazione: «Deve riconoscersi, pertanto, in capo al Comune un ampio potere istruttorio», funzionale a consentire una valutazione «effettiva e non meramente formale della proposta».

Il Consiglio di Stato conferma inoltre che il diniego di pubblico interesse non era fondato esclusivamente sulle incertezze economiche dell’operazione. Gli atti comunali avevano infatti individuato numerose criticità, che la sentenza richiama espressamente: la sostenibilità urbanistica, l’impatto territoriale e acustico, le implicazioni sociali, la disponibilità dei parcheggi, gli effetti sulla viabilità e sulla mobilità cittadina. A questi aspetti si aggiungeva la rilevanza economica dell’investimento e soprattutto la durata della concessione, prevista in 99 anni. Secondo i magistrati, questi elementi erano stati «adeguatamente valutati e comparati» nell’ambito dell’esame del pubblico interesse. Una valutazione che il Comune aveva il diritto e il dovere di compiere prima di consentire il passaggio alla successiva fase progettuale.

La sentenza dà ragione a Palazzo Bellevue anche su un altro fronte contestato dalla Sanremese: la competenza della giunta comunale nel decidere se riconoscere o meno il pubblico interesse dell’iniziativa. La società sosteneva che quella valutazione dovesse essere effettuata in conferenza dei servizi e che la giunta non potesse limitarsi a recepirne le conclusioni. Il Consiglio di Stato respinge entrambe le argomentazioni. Secondo i giudici, la conferenza preliminare rappresenta uno strumento istruttorio, mentre la decisione sul pubblico interesse compete all’organo comunale chiamato a valutare le conseguenze dell’intervento sull’assetto della città. E, nel caso specifico, tale competenza apparteneva legittimamente alla giunta. Il Collegio chiarisce che la valutazione del pubblico interesse «implica un giudizio di valore che incide sull’assetto del territorio» e richiede una considerazione complessiva degli interessi pubblici coinvolti. Non soltanto. La giunta, nel marzo 2024, aveva fatto proprie le conclusioni negative del responsabile del procedimento e del consulente finanziario. Una scelta giudicata legittima perché accompagnata da un’adeguata motivazione e dall’esame delle criticità progettuali. La sentenza è esplicita anche su questo punto: la giunta «non si è appiattita apoditticamente sulle risultanze della conferenza», ma le ha valutate autonomamente, facendole proprie attraverso una motivazione.

A confermare la correttezza del percorso seguito da Palazzo Bellevue, secondo i giudici, è anche il fatto che l’amministrazione non si fosse limitata a bocciare la proposta, ma avesse indicato le condizioni necessarie per un suo eventuale riesame favorevole. Circostanza che dimostrava l’avvenuta valutazione degli elementi acquisiti nell’istruttoria. Cadono così anche le ultime contestazioni della Sanremese sulla presunta carenza di motivazione degli atti comunali. Il Consiglio di Stato giudica infondato l’appello e conferma il verdetto di primo grado. Le altre censure originarie, riguardanti i tempi del procedimento, la modalità asincrona della conferenza dei servizi e il coinvolgimento di ulteriori enti, erano invece già divenute definitive perché non riproposte in appello. La pronuncia mette la parola fine al contenzioso ordinario sulla proposta della maxi Arena, riconoscendo la legittimità delle scelte adottate dall’amministrazione comunale e della delibera con cui, il 27 marzo 2024, era stato negato il riconoscimento del pubblico interesse. Per il Comune e per gli avvocati Mauro Vallerga e Filippo Scorcucchi, la pronuncia rappresenta la conferma della correttezza della linea sostenuta nei due gradi di giudizio: un progetto di simili dimensioni non poteva ottenere il riconoscimento del pubblico interesse senza un’istruttoria sufficientemente approfondita sulle garanzie finanziarie, sulla sostenibilità urbanistica e sulle ricadute per la collettività.