«Sta crollando il palazzo», mobilitazione in via Lamarmora: ma era un falso allarme

È accaduto nella tarda mattinata di oggi alle case popolari di via Lamarmora, dove una residente ha contattato il 118 segnalando il crollo dell’edificio nel quale abita. La chiamata, arrivata intorno alle 12.20, ha inevitabilmente fatto scattare un dispositivo di emergenza particolarmente importante, anche in una giornata già complicata per le forze dell’ordine e i soccorritori, impegnati nel Ponente per la serie di falsi allarmi bomba che ha interessato le scuole pubbliche.

In via Lamarmora sono così confluiti vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine. Sono state mobilitate un’ambulanza della pubblica assistenza Matuzia Emergenza, la Croce Rossa di Sanremo e l’auto medica. È stato inoltre preallertato l’elicottero Grifo del 118. Una volta effettuate le prime verifiche, tuttavia, l’emergenza si è notevolmente ridimensionata. Non si era verificato alcun crollo dell’edificio: all’interno dell’alloggio della donna sarebbero stati riscontrati alcuni distacchi di intonaco e la comparsa di crepe che avevano fatto temere alla residente una situazione ben più grave. L’allarme è così rientrato senza che si registrassero feriti.

La segnalazione non è stata comunque ignorata. Le condizioni dell’appartamento e dell’edificio sono ora oggetto di verifiche da parte dei tecnici di Arte Imperia, chiamati ad accertare la natura delle lesioni riscontrate e a escludere eventuali problemi di stabilità della struttura.