Non sono mancati il divertimento in campo e una buona merenda preparata dagli stessi organizzatori

San Biagio della Cima. Una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione. I ragazzi della Scuola di Pace APS e di SPES sono stati accolti questa mattina dall’Asd8luoghi del Padel di San Biagio, per un’iniziativa che ha unito attività sportiva e momenti educativi.

Ad accoglierli sono stati il presidente Alessandro Ruffo e il vicepresidente Riccardo Russo, che hanno dedicato ai giovani ospiti una mattinata speciale, coinvolgendoli in un’esperienza fatta di gioco, empatia e sorrisi. Non sono mancati il divertimento in campo e una buona merenda preparata dagli stessi organizzatori.

Un’occasione per stare insieme, conoscersi e sperimentare attraverso lo sport i valori dell’inclusione, della collaborazione e del rispetto reciproco.

Enrica Novi, responsabile del progetto, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’Asd8luoghi del Padel di San Biagio, ad Antonio Ruffo, agli allenatori Gabriele, Gianni e Sergio per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate.