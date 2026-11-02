Spaccio e criminalità giovanile nell’Imperiese: 10 arresti, 21 denunce e oltre 9mila controlli

La Polizia di Stato ha setacciato le città di Imperia, Sanremo e Ventimiglia sequestrando un chilo e mezzo di droga e armi da taglio

Imperia. Una vasta operazione ad “Alto Impatto”, promossa dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e finalizzata al contrasto della criminalità e della devianza giovanile, ha interessato l’intera provincia di Imperia. L’attività si è focalizzata in particolare sulle condotte ad alto allarme sociale, spesso caratterizzate da reati contro la persona, il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e l’uso di armi bianche.

L’operazione, coordinata dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia, ha visto la partecipazione congiunta dei Commissariati di P.S. di Sanremo e Ventimiglia, del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e delle specialità della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria. Gli interventi e i controlli mirati si sono svolti nei luoghi di aggregazione e nei punti notoriamente interessati dallo spaccio di droga e da episodi illeciti nelle città di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.Il bilancio dell’operazione

Al termine dell’attività di prevenzione e di polizia giudiziaria, conclusasi lo scorso 25 ottobre, sono state identificate e controllate 9.668 persone nel corso dei numerosi posti di blocco stradali e delle verifiche effettuate negli esercizi pubblici.

L’esito delle attività ha portato a:

10 persone tratte in arresto ;

; 21 persone denunciate a piede libero;

a piede libero; Sequestro di 1,5 kg di sostanze stupefacenti (tra cocaina, marijuana ed hashish);

(tra cocaina, marijuana ed hashish); Sequestro di armi da punta e da taglio.