Soldano, rischia di crollare la palazzina sventrata dall’esplosione del 2023: nuova emergenza in paese

Dopo oltre tre anni di esposizione alle intemperie, la struttura versa in condizioni sempre più precarie. Sul posto il sindaco Antonio Fimmanò. La vicenda è rimasta a lungo bloccata tra procedimenti giudiziari, perizie e controversie assicurative

Soldano. A oltre tre anni dalla terribile esplosione che l’aveva sventrata, la palazzina di piazza Vecchia a Soldano torna a far paura. L’edificio, già parzialmente messo in sicurezza dopo la tragedia del 27 agosto 2023, rischia ora di crollare definitivamente. Una nuova emergenza che si è aperta oggi nel piccolo centro della Val Verbone, dove le condizioni dello stabile, ulteriormente deteriorato dalla prolungata esposizione alle intemperie, destano forte preoccupazione.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile, è presente anche il sindaco Antonio Fimmanò, impegnato a seguire una situazione che si trascina ormai da anni e che, secondo quanto emerge dalle verifiche effettuate sul posto, avrebbe raggiunto un livello di criticità tale da far temere un cedimento improvviso della struttura. Per via del rischio imminente, il traffico nel centro del paese è paralizzato. La strada, rimasta chiusa durante le operazioni di verifica della stabilità dell’edificio, è stata riaperta alle 18.

A fare il punto della situazione è lo stesso primo cittadino Fimmanò: «È venuta giù una soletta all’interno dell’edificio. Dobbiamo ancora capire esattamente quale abbia ceduto. I vigili del fuoco sono appena arrivati e stanno verificando la stabilità della casa». Il primo cittadino invita comunque alla prudenza prima di parlare di un cedimento generale della struttura: «Esternamente, secondo me, non ci sono stati cedimenti. Le solette erano già danneggiate e presentavano dei buchi a seguito dell’esplosione». Quanto alla viabilità e all’eventuale prolungamento della chiusura della strada provinciale, Fimmanò precisa: «Prima devono essere effettuate le verifiche da parte dei vigili del fuoco, poi valuteremo la situazione».

Il problema, infatti, non nasce oggi. Fin dall’indomani dell’esplosione, che provocò la morte del 25enne francese Jean-Christophe Perez e il grave ferimento di altri due giovani, erano emerse forti perplessità sulla possibilità di recuperare l’edificio. Già nell’agosto 2023 il tecnico incaricato dal Comune aveva indicato nella demolizione la soluzione preferibile, alla luce dei gravissimi danni riportati dalle strutture portanti.

Nell’aprile 2024 erano stati avviati interventi di puntellamento e messa in sicurezza provvisoria, ma da allora la vicenda non ha trovato una soluzione definitiva. A complicare il quadro sono intervenuti il procedimento penale, le perizie tecniche, le richieste di risarcimento e le controversie tra le compagnie assicurative coinvolte, con una successione di ostacoli che ha rallentato il percorso verso il ripristino delle condizioni di sicurezza.